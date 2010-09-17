KPSS'de Eğitim Bilimleri Sınavı iptal edildi

T24 - Soruların sızdırılması ve kopya sıkandalına sahne olan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Eğitim Bilimleri bölümü iptal edildi. Eğitim uzmanı gazeteci Abbas Güçlü 'Diğer alanlarda da kopa bulguları var. Onların da iptal edilmesi gerekli. Tahminime göre, diğer sınavlarında iptal edilmesi kararı aşamalı olarak açıklanacak.' dedi.



ÖSYM tarafından 10 Temmuz 2010 tarihinde yapılan sınava, yaklaşık 280 bin öğretmen adayı girmişti. Konu ile ilgili önenmli bir noktaya değinen Abbas Güçlü 'Diğer sınavlar da da kopya ihtimali var, onların da iptal edilmesi gerekir' dedi. İptal edilen KPSS-2010 Eğitim Bilimleri Sınavı'nın bu yıl içinde yapılacağı bildirildi.



Sınav sorularının sınavdan önce sızdırıldığı iddialarına yönelik Devlet Denetleme Kurulu, YÖK Denetleme Kurulu ile Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmış, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan ÖSYM'de incelemelerde bulunmuştu.





Eğitim bilimleri sınavı bu yıl içinde yapılacak



KPSS'de soru sızdırıldığı yönündeki iddialar ve yürütülen soruşturmalar nedeniyle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), aralarında KPDS ve TUS'un da bulunduğu 12 sınavın ertelendiği duyurmuş, bu sınavların bu yıl içinde yapılmasının planlandığını açıklamıştı. ÖSYM yetkilileri, KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'nın da diğer sınavlar için planlandığı gibi bu yıl içinde yapılacağını, ancak öğretmen atamaları da göz önünde bulundurularak tarihin en erken olacak şekilde belirleneceğini bildirdi. Yetkililer, KPSS Eğitim Bilimleri sınavı için yeniden başvuru alınmayacağını, 10 Temmuz 2010 01tarihinde sınava girenlerin, yeniden yapılacak sınava katılacaklarını ifade etti. Eğitim Bilimleri Sınavı'na yaklaşık 280 bin kişi katılmıştı. Öte yandan, KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı sorularını hazırlayan komisyon üyelerinin değişip değişmeyeceği konusunun henüz netlik kazanmadığı, konuya ilişkin YÖK'ün karar vereceği öğrenildi.









