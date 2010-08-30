KPSS’de 3 bin 227 kişi takipte

T24 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, yaptığı açıklamada birbirleriyle ilişkileri olan 3 bin 227 KPSS katılımcısını yakın takibe aldıklarını söyledi.





Özcan, “Bunların usülsüzlükleri ortaya çıkınca sınavlarını iptal edeceğiz. Yönetmelikleri de inceleyeceğim. Bir daha da devlet hizmetinden faydalandırmayacağız. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Özcan daha sonra: Artık çok açık ki, sorular 3 bin 227 kişi arasında elden ele gezmiş. Ama bizim amacımız bunun kimden çıktığını bulmak” dedi. Özcan şöyle konuştu:



“Elimizde şu an kesin deliller yok. Ama savcılık yardımıyla kesinlikle bulacağız. Soruların bazı şahıslarda olduğu iddia ediliyor. Ama asıl kaynağı bulmadan, ÖSYM’ye girip çalanı bulmadan kesin bir sonuca varamayız. Bu benim artık boynumun borcu oldu. Sonuna kadar takip edeceğim. Milli Eğitim Bakanımız Nimet Çubukçu’ya da anlatacağım. Bu bir suç. Binlerce kişi kursa gidiyor.



Onların hakkına yazık değil mi? İnsanlara böyle bir eziyetin yaşatılması adil değil.” KPSS sorularının gönderildiği adres olarak gösterilen Ispartalı B.S. konusunda YÖK Başkanı, bu kişinin 3 bin 227 kişinin arasında olmadığını söyledi. Özcan “Ortaya atılan iddialar kesinlikle yalan. Sistemden tek tek kontrol ettik. Eğer soruların tamamı bu kişide olmuş olsaydı soruların hepsini yapardı. Bu isim ne tam net yapan 350, ne de takibe aldığımız 3 bin 227 kişi arasında bulunuyor. Bu aşamada bunun gibi birçok iddia ortaya atılacak. Bizim için önemli olan kaynağı bulmak.”





