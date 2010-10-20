KPSS'de 100 net ve üstü yapanlara yakın takip

T24 - ÖSYM ilginç bir karara imza attı. İptal edilen KPSS'de 100 net ve üzerinde soruyu doğru cevaplayan yaklaşık 7 bin kişi, yaşadıkları yere bakılmaksızın sadece Ankara ve İstanbul'da belirlenen okullarda yeniden sınava girecek.



ÖSYM bu kararıyla 31 Ekim 2010 Pazar günü yapılacak olan sınavın da 7 bin kişiye 'zanlı' gözüyle bakıldığı izlenimini yarattı. Akşam gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



KPSS sınavının iptaline neden olan sızdırma ve kopya iddialarının ardından ÖSYM, 31 Ekim Pazar günü yapılacak yenileme sınavı için ilginç bir karara imza attı ve ilk sınavda başarılı olan tüm adayları adeta yakın takibe aldı. İptal edilen 120 soruluk ilk sınavda 100 net ve üzerinde soruyu doğru cevaplayarak yüksek puan alan binlerce aday, yenileme sınavına sadece Ankara ve İstanbul'da girebilecek. Bu durumdaki adayların sayısının yaklaşık 7 bin olduğu ve hangi ilden başvuru yapmış olursa olsun, sınav için Ankara veya İstanbul'a yönlendirildiği ortaya çıktı. 'Şüpheli' muamelesi yapılan bu adaylar için sınav süresince olağanüstü güvenlik önlemleri de uygulanacak.





100 NET YAPANLAR



31 Ekim'de gerçekleştirilecek KPSS Eğitim Bilimleri yenileme sınavı öncesi bazı adaylar, sınava nerede gireceklerini öğrenince adeta şok yaşadı. ÖSYM, 100 net, yani yaklaşık 85 puan üstü alan tüm adayları İstanbul ve Ankara'da sınava alma kararı verdi. Buna göre Doğu Anadolu ve Güneydoğu, Karadeniz'in bir kısmı ile Akadeniz'in bir kısmı Ankara'da sınava girecek. Ege, Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bir kısmı da İstanbul'da sınava girecek. İptal edilen sınavda 100 netten daha az soruyu doğru cevaplayan 110 binin üzerindeki aday ise yenileme sınavına daha önce olduğu gibi yaşadıkları illerde girecekler.





'MASRAFLARI ÖSYM ÖDESİN'



CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, kopya iddiaları üzerine iptal edilen KPSS yenrileme sınavına adayların, Ankara ve İstanbul'da girmek zorunda bırakılmalarına tepki gösterdi. İnce, 'Başarılı olan tüm adaylara şüpheli muamelesi yapan ÖSYM, sınava girmek için Ankara ve İstanbul'a gelmek zorunda kalacak adayların masraflarını da ödesin. YÖK Başkanı, üzerine vazife olmayan konularda gösterdiği duyarlılığı, bu konulara da gösterse daha iyi olacak. Konuyu Meclis'e de taşıyacağız.' dedi.





'SALONDA DA ÖZEL GÜVENLİK'



Bu adayların gireceği sınav salonlarında da güvenlik önlemleri daha sıkı tutulacak.

YÖK'teki soruşturma kapsamında yaklaşık 4 bin kişi tek tek incelenmişti. Soruşturmanın genişletilip 10 bin kişiyi kapsayacağı kaydedilirken, sınavda 100 net ve üzeri yapan adaylara yönelik karar alınması başarılı bazı adayların da tepkisine neden oldu. Adaylar, sınav için başka illere gitmenin kendilerine maddi anlamda yük olacağı gerekçesiyle ÖSYM ve YÖK'e başvuruda bulundu. Sınavda bu adayların cevap kağıtları da özel olarak incelenecek ve aldıkları puanlar karşılaştırılacak. Ciddi puan ve net farkı olan adaylar savcılığa bildirilecek. Bu durumda, ilk sınavda yüksek puan alıp, yenileme sınavında başarısız olacak adayların tümü 'şüpheli' olacak. ÖSYM, iptal edilen sınava girip yüksek puan alan, ancak yenileme sınavına girmeyen adayları da 'şüpheli' kapsamında









