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KPSS zanlısı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Baki S. Cumhuriyet Savcısı'na ifade verdikten sonra serbest kaldı, arkadaşı gözaltına alındı.

02 Eylül 2010 03:00

T24- Gözaltına alınan Baki S. Cumhuriyet Savcısı'na ifade verdikten sonra serbest kaldı, arkadaşı gözaltına alındı.


Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 10-11 Temmuz 2010'da gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) sorularının çalındığı ve kopya çekildiğine ilişkin iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün Isparta'da gözaltına alınarak bugün Ankara'ya getirilen Baki S. Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan'a ifade verdikten sonra serbest kaldı. Polis Baki S'nin bir arkadaşını gözaltına aldı.


YÖK Denetleme Kurulunca savcılık kanalıyla mahkemeden alınan karar doğrultusunda ÖSYM'nin Bilkent'teki ana hizmet binasında yürütülen çalışmanın bugünkü bölümü tamamlandı. ÖSYM'nin bilgisayarların kurum dışına çıkartılmasına izin vermediği öğrenildi. Ekiplerin aramalara yarın da devam edecekleri öğrenildi.

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