KPSS ve DGS başvuru süresi uzatıldı

T24- ÖSYM’den yapılan yazılı açıklamada, 2010 Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS), 2010 KPSS-Lisans ve 2010 DGS’ye girecek olan adayların bilgisayar sistemlerindeki tıkanıklık sebebiyle sınav ücreti yatırma ve başvuru işlemlerinde bazı zorluklarla karşılaştığı belirtildi.



Bu nedenle, 2010 KPSS-Lisans ve 2010 DGS sınavları başvuruları ve banka işlemlerinin bugün saat 13.30’dan itibaren durdurulduğu ve bu işlemlerin yarın saat 10.00’da yeniden başlatılacağı ifade edildi. KPSS-Lisans ve DGS başvuru ve banka işlemleri süresinin 25 Mayıs Salı günü saat 17.00’ye kadar uzatıldığı bildirildi.



2010 LYS için banka işlemleri ve başvuru süresi de daha önceden ilan edildiği gibi bugün saat 17.00’de sona erecek. Ancak bankaya sınav ücretini yatıran adaylar, başvuru işlemini internet üzerinden, "http: //ais.osym.gov.tr" adresinden bugün saat 23.59’a kadar yapabilecek.



KPSS-Lisans ve DGS adaylarının, ÖSYM başvuru merkezlerini ve internet başvuru sistemini, yarın saat 10.00’a kadar kullanmamaları ve ilgili bankalara ücret yatırmak için gitmemeleri istendi.