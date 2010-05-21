KPSS ve DGS başvuru süreleri uzatıldı

T24 - ÖSYM'nin sisteminin kilitlenmesi nedeniyle Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ve Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmek isteyenler büyük sıkıntı yaşıyor. Sistemde yaşanan sıkıntılardan sonra ÖSYM, sınavlara son başvuru tarihini bir kez daha uzattı. Buna göre, KPSS ve DGS sınavlarına son başvuru tarihi 25 Mayıs'a kadar uzatıldı.



Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-Lisans) ve 2010 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru ve banka işlemleri süresi, 25 Mayıs Salı gününe kadar uzatıldı.



ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, 2010 Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS), 2010 KPSS-Lisans ve 2010 DGS'ye girecek olan adayların bilgisayar sistemlerindeki tıkanıklık sebebiyle sınav ücreti yatırma ve başvuru işlemlerinde bazı zorluklarla karşılaştığı belirtildi. Bu nedenle, 2010 KPSS-Lisans ve 2010 DGS sınavları başvuruları ve banka işlemlerinin bugün saat 13.30'dan itibaren durdurulduğu ve bu işlemlerin yarın saat 10.00'da yeniden başlatılacağı ifade edildi. KPSS-Lisans ve DGS başvuru ve banka işlemleri süresinin 25 Mayıs Salı günü saat 17.00'ye kadar uzatıldığı bildirildi.



2010 LYS için banka işlemleri ve başvuru süresi de daha önceden ilan edildiği gibi bugün saat 17.00'de sona erecek. Ancak bankaya sınav ücretini yatıran adaylar, başvuru işlemini internet üzerinden, “http: //ais.osym.gov.tr” adresinden bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.



KPSS-Lisans ve DGS adaylarının, ÖSYM başvuru merkezlerini ve internet başvuru sistemini, yarın saat 10.00'a kadar kullanmamaları ve ilgili bankalara ücret yatırmak için gitmemeleri istendi.





Sistemler çalışmıyor



İlk başvuru süresi 14 Mayıs’ta dolan LYS başvuruları, sistemdeki sorunlar nedeniyle önce 18 Mayıs’a, arkasından da 20 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Ancak bu süre uzatımına rağmen sistemdeki sıkıntılar bir türlü giderilemedi.



Sabah saatlerinden itibaren bankalara akın eden adaylar, başvuru ücretinini yatıramamanın sıkıntısını yaşıyor. Ödemelerin ÖSYM tarafından internet üzerinden yapılabileceği açıklanmış olmasına rağmen, internete girildiğinde de “İşleminizi şu an gerçekleştiremiyoruz” hatası veriyor.



Banka yetkilileri sorunun kendilerinden değil ÖSYM’den kaynaklandığını belirtirken, adaylar ise sorunun bir an önce çözümlenmesini veya sürenin tekrar uzatılmasını beklediklerini ifade ediyorlar.



Normal şartlarda LYS'ye girmek isteyenler için son ödeme günü 20 Mayıs (bugün), KPSS'ye girmek isteyenler için ise yarın.



ÖSYM'ye ulaşılamıyor



Öte yandan konu ile bilgi almak isteyenler ÖSYM'yi aradığında hiçbir şekilde kuruma ulaşamıyor. Çünkü ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan telefonları devamlı 'şebeke meşgul' hatası veriyor.





