İçişleri Bakanlığı'nın iş ilanında puan olarak birinciydi; mülakatta 16. oldu

İçişleri Bakanlığı’nın personel alımı için açtığı kadroya başvuruda bulunan Meryem Yüksek, KPSS Türkiye 20'incsi olarak birinci sıradan katıldığı mülakattı aldığı puanla 16'ıncı sıraya düştü.

İçişleri Bakanlığı’nın Sözleşmeli Pozisyonlarına Personel alımı için açtığı ilana Nevşehir Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü mezunu Meryem Yüksek, başvuru yaptı. Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) girerek 83,92808 puan alan Yüksek, Türkiye genelinde 20’nci, Mersin genelinde ise birinci oldu. Aldığı puanla İçişleri Bakanlığı’nın açtığı kadroya başvuran Yüksek, yaklaşık 50 kişi içerisinden birinci sırada yer aldı. Ardından yapılan mülakat sınavına katılan Yüksek’e 75 puan verildi. Yüksek, birinci sıradan 16’ncı sıraya geriledi. Mülakatın yaklaşık üç dakika sürdüğünü söyleyen Yüksek, sorulan soruyu doğru cevaplamasına rağmen söz konusu düşüşün neye göre olduğunu öğrenmek istediğini dile getirdi. İlk 10 kişi personel olarak işe alınabileceği için kesin olmayan listeye göre 16’ncı sırada bulunan Yüksek işe alınmadı.

"Milli Park deyince aklına ne geliyor?"

Birgün'den Meral Danyıldız'ın haberine göre, KPSS sınavı için iki sene boyunca çalıştığını dile getiren Meryem Yüksek, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Bu yıl ilk defa bakan, bizim bölüme artı 800 kadro verdi. 800 kadro içerisine ise sadece çağrı merkezi hizmetleri bölümünden mezun olanların alınacağı söylendi. Ben de KPSS’de yaklaşık olarak 84 puan aldım. Daha sonra alım ilanında tek bir seçenek vardı, Mersin 10 kişi alacaktı. Başvurdum, ilk sırada yer aldım. Benle beraber yaklaşık 50 kişi başvurdu. Ben o elli kişi içerisinden birinciydim. Daha sonra mülakata girdim. Üç dakika sürdü. Önce kendimi tanıttım, sonra ‘Milli Park deyince aklına ne geliyor?’ diye sordular. Ben de cevapladım. Sonrasında çıkabilirsin dediler. Mülakatım bu kadar sürdü.”

"Neden elendiğimi merak ediyorum"

Yüksek, sözlerini şöyle noktaladı: “Sadece neden elendiğimi merak ediyorum. Sırf KPSS’den yüksek puan alabilmek için iki yıldır özel ders alıyorum, dershaneye gidiyorum. Bu yıl kesin atanacağım gözüyle bakıyordum. O kadar çok çalıştım ki. Yeri geldi ağlayarak çalıştım, psikolojim bozuldu yine de devam ettim. Benim elenmek için hiçbir sebebim yoktu. Birinci olmuşum zaten, daha fazla ne yapabilirdim? Kendimde de suç bulamıyorum, çünkü zaten elimden geleni yapıp birinci olmuşum. Nedenini öğrenmek istiyorum. Zaten bugün itirazda da bulunacağım.”