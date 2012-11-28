KPSS tercih süresi uzatılmayacak!

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 19 Kasım 2012 tarihinde başlayan ve bugün (28 Kasım 2012) sona erecek olan tercih gönderme süresi uzatılmayacak.

Tercihlerini başvuru merkezi aracılığıyla gönderecek adayların belirlenen süre içeresinde bir başvuru merkezine gitmeleri; tercihlerini internet üzerinden bireysel olarak yapacak adayların da "Tercihleriniz sistem tarafından başarıyla kabul edilmiştir" onayını mutlaka görmeleri ve yazıcıdan tercih listesinin bir dökümünü alarak saklamaları gerekiyor.

Tercih işlemlerini tamamlayan tüm adayların tercih bilgilerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih süresi içinde kontrol etmeleri ve yerleştirme işleminin diğer aşamalarında gerekebileceğinden yazıcıdan tercih kayıt bilgilerinin bir dökümünü alıp saklamaları isteniyor.