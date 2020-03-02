KPSS tercih sonuçları açıklandı!

14-20 Şubat tarihleri arasında başvurularını gerçekleştiren adayların beklediği KPSS 2020/4 tercih sonuçları açıklandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan atamalarda, adaylar ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden sonuçlarını öğrenebilecek.

Geçtiğimiz hafta başvurusu yapılan atamalar için toplamda 8 bin 844 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Sınava giren adaylarda ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı türlerinde başvuru gerçekleştirdi.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.

Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden öğreneceklerdir.

İşte KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı için tıklayın.