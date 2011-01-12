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Ekonomi

KPSS TAKVİMİ BELİRLENDİ ANKARA (A.A)

12 Ocak 2011 16:37

-KPSS TAKVİMİ BELİRLENDİ ANKARA (A.A) - 12.01.2011 - A Grubu ve öğretmenlik kadroları için düzenlenen KPSS 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılacak. Alınan bilgiye göre, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'ya bağlı Devlet Personel Başkanlığının (DPB) ÖSYM Başkanlığıyla birlikte yaptığı çalışmalar sonucu 2011 yılına ait sınav ve yerleştirme takvimi belirlendi. Buna göre, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik için 9-25 Mayıs 2011 tarihleri arasında başvurular alınacak, 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde sınav yapılacak. B Grubu için 2011 yılı yerleştirme takvimi de açıklandı. KPSS 1. yerleştirme için DPB, 1 Mart-8 Nisan 2011 tarihleri arasında kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerini toplayacak, 9 Mayıs 2011'de kadrolar ÖSYM başkanlığına gönderilecek, 30 Mayıs-8 Haziran 2011 tarihleri arasında ise ÖSYM başkanlığı tercihleri alacak KPSS 2. yerleştirme için ise DPB, 5 Eylül-30 Eylül 2011 tarihleri arasında kamu kurum ve kuruluşlarından talepleri toplayacak, kadrolar 24 Ekim 2011'de ÖSYM Başkanlığı'na gönderilecek, ÖSYM Başkanlığı 21-30 Kasım 2011'de tercihleri alacak.

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