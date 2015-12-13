KPSS soruşturmasında 'eski ÖSYM başkanlarına hapis istemi' iddiası

2010 yılındaki KPSS soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, aralarında eski ÖSYM başkanları Ünal Yarımağan ve Ali Demir’in de bulunduğu 230 şüpheli hakkında dava açıldığı ileri sürüldü. İddiaya göre Yarımağan'ın 30, Demir'in 5 yıl hapsi isteniyor.

Milliyet'ten Türker Karapınar'ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 10 Temmuz 2010’da yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) kopya çekildiği iddiasıyla 5 yıldan bu yana yürütülen soruşturmayı tamamladığı iddia edildi. İddianamede; sınav sorularının 28 Haziran 2010 saat 21.27’den önce Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği’ndeki şüphelilerce adaylara dağıtıldığı öne sürüldü.

Milliyet'te yer alan haber şöyle:

Dernek yönetim kurulu odasındaki bilgisayarda bulunan delilleri emniyet görevlileriyle birlikte yok eden dernek genel sekreteri şüpheli Mehmet Hanefi Sözen’in yurtdışına firar ettiği kaydedilen iddianamede, soruları dağıtan şüphelilerle diğer örgüt yöneticileri arasındaki irtibatların da tespit edildiği aktarıldı. “ÖSYM’nin ve kurumların yaptığı tüm sınav sorularını önceden elde ettiğine dair deliller bulunan FETÖ/PDY örgütünün bu faaliyeti, cumhuriyet ve topluma yönelik bir eylemdir” denilen iddianamede, toplam 230 şüphelinin cezalandırılması istendi.

Akraba ve yakınları

İddianamenin deliller kısmında, YÖK Denetleme Kurulu, Jandarma Kriminal, Emniyet Bilişim Uzmanlığı, TÜBİTAK, MASAK, ÖSYM, SGK, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Milli eğitim Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan alınan rapor ve yazılar, müşteki, tanık ve şüphelilerin beyanları, matematik, ölçme ve değerlendirme uzmanları tarafından hazırlanan raporlara yer verildi. İddianamede; sınava giren ve yüksek puan alan adayların, FETÖ/PDY örgütü yöneticisi ve üyesi olduğu iddia edilen şüphelilerle irtibatlı olduklarını gösterir HTS ve baz analiz çalışması raporu ve şeması da yer aldı. İddianamede, yüksek net puan elde eden şüphelilerin büyük çoğunluğunun aynı dershane, okul ve şirket çalışanları oldukları, aynı zaman da şüphelilerin akraba ve yakınlarının yüksek başarı gösterdikleri anlaşıldığı belirtildi.

230 şüpheliye dava

İddianamede, toplam 230 şüpheli hakkında kamu davası açıldığı belirtildi. Eski ÖSYM başkanlarıÜnal Yarımağan ile Ali Demir’in de şüpheliler arasında yer aldığı iddianamede, 15 şüphelinin, “terör örgütü kurmak ve yönetmek, kamu kurumunun zararına zincirleme dolandırıcılık, zincirleme resmi belgede sahtecilik” suçlarını işlediği öne sürüldü. İddianamede, 202 şüpheli hakkında, “terör örgütüne üye olmak, kamu kurumunun zararına zincirleme dolandırıcılık, zincirleme resmi belgede sahtecilik” suçlarından, dört şüpheli hakkında, “örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, suç delillerini yok etmek, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, göreve ilişkin sırrın açıklanması” suçlarından, bir şüpheli hakkında “suç delillerini yok etmek” suçundan, sekiz şüpheli hakkında da, “kamu kurumunun zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik” suçlarından değişen oranlarda hapis cezaları talep edildi.