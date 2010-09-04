-KPSS SORUŞTURMASINDA BERAT K. SERBEST ANKARA (A.A) - 04.09.2010 - KPSS iddialarına ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında, dün gözaltına alınan Berat K. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Berat K, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde Ankara Adalet Sarayına getirildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan tarafından yaklaşık 1,5 saat sorgulanan Berat K, serbest bırakıldı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Berat K.'nin, ''Soruları ele geçirmediğini ve kimseye de soru göndermediğini'' ileri sürerek, ''Ben kimseye 'hediye' göndermedim'' dediği öğrenildi. Açıköğretim Fakültesinde okuduğunu ve asgari ücretle çalışan biri olduğunu belirten Berat K.'nin, KPSS ile ilgisinin bulunmadığını ve sınava da girmediğini söylediği kaydedildi.