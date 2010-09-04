T24 LogoT24 Logo
Gündem

KPSS SORUŞTURMASINDA BERAT K. SERBEST ANKARA (A.A)

04 Eylül 2010 15:03

-KPSS SORUŞTURMASINDA BERAT K. SERBEST ANKARA (A.A) - 04.09.2010 - KPSS iddialarına ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında, dün gözaltına alınan Berat K. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Berat K, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde Ankara Adalet Sarayına getirildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan tarafından yaklaşık 1,5 saat sorgulanan Berat K, serbest bırakıldı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Berat K.'nin, ''Soruları ele geçirmediğini ve kimseye de soru göndermediğini'' ileri sürerek, ''Ben kimseye 'hediye' göndermedim'' dediği öğrenildi. Açıköğretim Fakültesinde okuduğunu ve asgari ücretle çalışan biri olduğunu belirten Berat K.'nin, KPSS ile ilgisinin bulunmadığını ve sınava da girmediğini söylediği kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24