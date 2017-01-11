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KPSS soruşturmasında 80 asker eşi tutuklandı

2010 KPSS'deki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında, asker eşi 83 şüpheli için tutuklama istendi

11 Ocak 2017 23:06

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2010 KPSS'deki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynadığı tespit edilen askerlerin eşleri olan 83 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle hâkimliğe sevk edildi. Şüphelilerden 80'i tutuklandı.

TRT'nin haberine göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 31 ilde, ‘FETÖ’ 15 Temmuz'daki darbe girişiminde aktif rol oynadıkları belirlenen 105 askerin eşlerine yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 84 kişi, Emniyet'teki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Yücel Erkman, ifadeler üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda şüphelilerden 83'ünün, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevkine karar verdi.

Savcı Erkman şüphelilerin "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "örgütlü sahtecilik" ve "terör örgütü üyesi olma" suçlarından tutuklanmalarını talep etti.Şüphelilerden 80'i tutuklandı.

 

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