-KPSS SORUŞTURMASINDA 36 GÖZALTI ANKARA (A.A) - 17.09.2010 - KPSS sınavında kopya iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 36 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Ankara Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda, Ankara, Bursa, Konya, Karaman, Bolu, Elazığ, Sakarya ve Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü eşzamanlı operasyon yaptı. Operasyon kapsamında, 13'ü Ankara'da olmak üzere toplam 36 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında, öğretim görevlileri, üniversite çalışanları ve öğrencilerin bulunduğu ifade edildi. Bu kişilere ait olduğu bildirilen çok sayıda bilgisayar ve dokümana da el konulduğu bildirildi. Emniyet yetkilileri, soruşturmanın ''suç işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak'' iddiasıyla yapıldığını ifade etti.