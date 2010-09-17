T24 LogoT24 Logo
Gündem

KPSS SORUŞTURMASINDA 36 GÖZALTI ANKARA (A.A)

17 Eylül 2010 15:31

-KPSS SORUŞTURMASINDA 36 GÖZALTI ANKARA (A.A) - 17.09.2010 - KPSS sınavında kopya iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 36 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Ankara Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda, Ankara, Bursa, Konya, Karaman, Bolu, Elazığ, Sakarya ve Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü eşzamanlı operasyon yaptı.  Operasyon kapsamında, 13'ü Ankara'da olmak üzere toplam 36 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında, öğretim görevlileri, üniversite çalışanları ve öğrencilerin bulunduğu ifade edildi.  Bu kişilere ait olduğu bildirilen çok sayıda bilgisayar ve dokümana da el konulduğu bildirildi.  Emniyet yetkilileri, soruşturmanın ''suç işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak'' iddiasıyla yapıldığını ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24