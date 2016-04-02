KPSS soruşturmasında 13 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 2010'daki KPSS'de usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edilen 36 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Soruşturmayı yürüten Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Yücel Erkman'ın, ifadeler üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk ettiği 3'ü kadın 36 şüphelinin buradaki sorguları tamamlandı.

Hâkim Mustafa Çorumlu, şüphelilerden 13'ünün "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, örgütlü sahtecilik ve terör örgütü üyesi olma " suçlarından tutuklanmalarına karar verdi.

Serbest bırakılan 23 kişi hakkında da adli kontrol kapsamında, yurt dışına çıkış yasağı ile her pazar karakola imza verme kararı alındı.

Cumhuriyet savcısı Erkman'ın yürüttüğü 2010'daki KPSS sorularının usulsüz sızdırılması ve kopya iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, Eğitim Bilimleri testinde usulsüzlük yaptığı ileri sürülen 8'i kadın 51 kişi hakkında 24 ilde 30 Mart'ta gözaltı kararı alınmıştı.

Şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı, aranan 10 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Soruşturma kapsamında şüphelilere, "Terör örgütüne üye olmak, resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamaları yöneltilmişti.