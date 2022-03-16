KPSS sorularının çalınmasından hüküm giyen, itirafçı olan Gülen’in yeğeni, Yargıtay’ın “yüksek ceza verin” kararına rağmen tahliye edildi

T24 Ankara

KPSS sorularının 2010’da çalınmasından dolayı hüküm giyen, itiraflarında soruların sınav öncesinde kendisine ulaştırıldığını ve soruları dağıtan mahrem imamla bağlantılarını anlatan, Fethullah Gülen’in yeğeni Muhammet Sait Gülen için yerel mahkeme tahliye kararı verdi. Mahkeme, ilk yargılamada 6 yıl 3 ay hapsine karar verdiği Muhammet Sait Gülen’le ilgili kararın Yargıtay tarafından, “ceza miktarı az” denilerek bozulmasının ardından ilk duruşmada tahliye kararı verdi. Ankara Başsavcılığı’nın bu karara karşı yaptığı, “Yargıtay kararı yüksek cezayı gerektiriyor. Kaçma şüphesi var” itirazı da reddedildi.

Muhammet Sait Gülen, 2010’da KPSS sorularının çalınmasına ilişkin soruşturma kapsamında yargılanıyor. 6 yıl boyunca açığa çıkan iddialara rağmen yargılanmayan Gülen hakkında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 2016’da dava açıldı. KPSS skandalına ilişkin açılan beşinci davanın bir numaralı sanığı olan Gülen’in silahlı terör örgütü üyesi olduğu, resmi belgede zincirleme sahtecilik yaptığı ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık suçlarını işlediği öne sürüldü.

İtirafçı oldu

Gülen, gözaltına alındıktan sonra itirafçı oldu. KPSS sorularının sınav öncesinde kendisine verildiğini söyleyen Gülen, soruları getiren ve dağıtan mahrem imamı da açıkladı. Gülen, 15 Temmuz öncesinde Gülen cemaatinin silahlı bir örgüt olduğunu bilmediğini de savundu.

Sadece 6 yıl 3 ay

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 91 sanıklı davada yaptığı yargılama sonunda Gülen’i “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti. Mahkeme, Gülen’in diğer iki suçlamadan beraatine karar verdi. 2019’da verilen bu karara Gülen’in yaptığı itiraz istinaf mahkemesi tarafından reddedildi. Gülen, bunun üzerine Yargıtay’a başvuru yaptı.

Yargıtay cezayı az buldu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gülen'in de aralarında bulunduğu 6 sanığa verilen cezayı az bularak bozdu, sanıkların örgütün mahrem yapılanmasında yer almaları, konumları, faaliyetleri ve üstlendikleri görev dikkate alındığında verilen cezanın az olduğuna hükmetti.

Yüksek ceza istemine rağmen tahliye

Yargıtay’ın bozma kararından sonra yeniden başlayan yargılamanın ilk duruşmasında, mahkeme, yattıkları süreyi göz önüne alarak aralarında Gülen’in de olduğu 6 sanığın tahliyesine hükmetti.

Ankara Başsavcılığı, Yargıtay’ın daha yüksek ceza istemesine yönelik kararına atıf yaparak, kaçma şüphesi bulunduğunu belirterek karara itiraz etti. Ancak bu itiraz da üst mahkeme tarafından reddedildi. KPSS davasının en önemli sanıklarından Gülen, böylece 6 yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı.