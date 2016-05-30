KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bugün yapılan 2016-KPSS'nin, alan bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarını internet sitesi üzerinde yayımladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2016-KPSS'nin alan bilgisi temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yayımlandığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"2016-KPSS'de kullanılan sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz."

ÖSYM'nin sitesine ulaşmak için tıklayınız.