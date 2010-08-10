KPSS sonuçları yarın açıklanıyor

<b><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik"><b>T24</b></span>- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre KPSS </b><b>2010-Lisans sınavı sonuçları yarın öğleden sonra açıklanacak.</b> \n<table class="gls">\n<tbody>\n<tr>\n<td><div id="videoGal"><div id="photoGal"></div></div></td></tr></tbody></table><strong class="top"><br />Açıklamaya göre 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-Lisans) değerlendirilmesi çalışmaları tamamlandı.<br /><br /><br />Sonuçlar 11 Ağustos 2010 Çarşamba günü saat 14:00'da açıklanacak.<br /><br /><br />Adaylar sonuçları 11 Ağustos 2010 Çarşamba günü saat 14:00'dan itibaren <a rel="nofollow" href="http://www.osym.gov.tr/">http://www.osym.gov.tr</a> internet adreslerinden öğrenebilecek.<br /><br /><br /></strong>