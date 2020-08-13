KPSS sonuçları açıklandı

KPSS 2020/1 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebilecek.

KPSS 2020/1 tercih sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr sayfasında erişime açıldı. Yerleştirme sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler. KPSS tercihi yapan toplam 107 bin 546 adaydan 2 bin 579 kişi boş kontenjanlara yerleştirildi

23 Temmuz – 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/1 Bazı Kamu Kurum ve

Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr sayfasından sorgulanabilir.