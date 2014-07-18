KPSS sonuçları açıklandı

ÖSYM, öğretmenlik ve kamudaki A ve B grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 5-6 Temmuz'da yapılan 2014-KPSS, dört oturum halinde 81 il merkezi ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde 5 Temmuz Cumartesi günü sabah oturumundaki genel yetenek ve genel kültür testine katılacak 1 milyon 117 bin 696 aday için; aynı gün öğleden sonra oturumundaki eğitim bilimleri testine katılacak 325 bin 418 aday için; 6 Temmuz Pazar günü sabah oturumundaki Alan Bilgisi (Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe) Testine katılacak 172 bin 484 aday için ve öğleden sonra oturumundaki Alan Bilgisi (Çalışma Ekonomisi ev Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler) Testine katılacak 107 bin 712 aday için sınav organizasyonu yapıldı. Sınav 5 bin 500 bina ve 85 bin 209 salonda, 259 bin 367 sınav görevlisiyle gerçekleştirildi.

KPSS tüm sınav merkezlerinde büyük bir titizlikle uygulandı, huzur içerisinde sorunsuz tamamlandı ve sınav bittikten hemen sonra sınav evrakı geciktirilmeden ÖSYM’ye geri ulaştırıldı. ÖSYM'ye ulaşan sınav evrakının ayrıştırılması, taranması, optik okuyuculardan geçirilmesi ve değerlendirilmesi çalışmaları da aynı titizlikle yürütülerek sonuç açıklama aşamasına gelindi. Sınav sonuçları, www.sonuc.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine açıldı.

Sonuç belgelerinde KPSS P1-P120 arası puanlar yer alıyor. Öğretmen Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testinin (DHBT) sonuçlarını içeren P121-P124 arası puanlar ise ilgili sınavlar yapıldıktan sonra ayrı bir sonuç belgesi ile açıklanacak.