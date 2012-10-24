KPSS sonuçları açıklandı

KPSS ortaöğretim ve önlisans sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 22-23 Eylül 2012 tarihlerinde yapılan 2012-KPSS Ortaöğretim/Önlisans sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarını, internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Eğer KPSS şifresini unuttuysanız, yapmanız gerekenler şöyle açıklanmış:

ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlar için sistemde daha önceden tanımlanmayan adaylar için Başvuru Merkezlerinden yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak verilmektedir. Bu şifre, adayın sisteme ilk girişinde aday tarafından bizzat değiştirilir. Bu şifreler geriye dönüşümsüz olarak ve kriptolu olarak sistemimizde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün değildir.

Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreyle birlikte ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr ve https://sonuc.osym.gov.tr adreslerini kullanarak sınav başvurusu yapma, tercih bildirme, başvuru ve tercih bilgilerinde değişiklik yapma, sınava giriş belgesi edinme, sınav sonuçları ve yerleştirme bilgilerini edinme işlemlerini yapabilirler.

Şifre, adayın hem ilgili sınavın bütün aşamalarında, hem de sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından korunmalı ve kesinlikle kimseyle paylaşılmamalıdır. Kişisel şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler.

Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM Başvuru Merkezleri olan Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri ile ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerine nüfus cüzdanı/pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, 2.00 TL hizmet ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır.

Nüfus cüzdanında adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde adayın güncel bir fotoğrafı veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport Başvuru Merkezlerince kabul edilmeyecektir.

Tutuklu ya da zorunlu askerlik görevini yapmakta olduğundan dolayı bizzat yukarıda belirtilen başvuru merkezlerine gelemeyecek olan adaylara ise, bulundukları cezaevi müdürlükleri ya da askeri birlik komutanlarının resmi yazı ile müracaat etmesi halinde, adayın ismine düzenlenmiş kapalı zarf içinde adaya iletilmek üzere şifre verilebilecektir.

Adayın kendisinden başka hiç kimse aday adına şifre edinemez.