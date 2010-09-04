KPSS sınavının sırları Berat'ta

T24



Adreste bulunamadı

Aramalar sona erdi

Koncuk: Haklı çıktık



‘KPSS’yi iptal, bizi mağdur etme’

Gündeme oturan Berat Koşucu, sosyal paylaşım sitesindeki bir fotoğrafında...KPSS sorularının çalındığı ve kopya çekildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, ham soruları Baki Saçı’nın e-posta adresine gönderdiği öne sürülen kişinin Berat Koşucu olduğu anlaşıldı. Polis, savcılık talimatıyla kimlik belgeleri belirlenen Koşucu’nun, Yenimahalle’de işyeri olarak gösterilen adresine gitti ancak Koşucu’yu bulamadı. Daha sonra Berat Koşucu adı, Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği’nin “bilgi işlem sorumlusu” olarak haber merkezlerine yansıdı. Derneğin internet sitesinde de Koşucu’nun bu sıfatla görev yaptığını gösteren bilgiler yer aldı. Koşucu’nun, “Soruları Berat gönderdi” diye ifade veren Saçı gibi Yalvaçlı olduğu ve Saçı’yla aynı liseyi bitirdikleri ortaya çıktı.Önceki gün ifade veren Saçı, sınıf öğretmeni olduğunu, KPSS’den geçen yıl da yüksek puan aldığını belirtmiş ancak daha sonra soruların önceden sızdırıldığını gösteren anlatımlarda bulunmuştu. Saçı, köyde bilgisayarının olmadığını, Berat adlı arkadaşının “Sana bir hediyem var” diyerek bir e-posta gönderdiğini, bu postayı bilgisayarı olan bir başka arkadaşına baktırdığını ancak sınavdan sonra e-postayı görmek istediğinde “silindiği” yanıtını aldığını ifade etmişti. Saçı’nın işaret ettiği arkadaşı da Koşucu’dan ham soruların yer aldığı bir e-postanın geldiğini doğrulamış ancak Saçı’nın aksine, “Saçı, buraya gelerek mail’deki bilgileri flash diske aktardı” demişti. Söz konusu ifadelerin odak noktasındaki ismin Berat Koşucu olduğu ortaya çıktı. Savcılık ve polis, dün sabah saatlerinden itibaren Koşucu’ya ve bağlantılarına odaklandı.Yenimahalle’deki bir işyerinde çalıştığı bilgileri üzerine belirtilen adrese giden polis, Koşucu’yu bulamadı. Koşucu’nun, Saçı’yla birlikte Yalvaç Atatürk Lisesi’ni 2004’te bitirdikleri anlaşıldı. Savcılığın Koşucu’nun, 10-11 Temmuz’daki KPSS’den önceki, HTS olarak bilinen telefon görüşme kayıtlarını ve e-posta trafiğini araştırdığı bildirildi. Koşucu’nun bir sosyal paylaşım sitesinde CHP karşıtı gruplara üye olduğu ve Gülen cemaatiyle ilgili sayfaları izlediği de saptandı.Mahkeme kararıyla ÖSYM Genel Merkezi’nde 3 gündür süren aramalar dün sona erdi. Sınav komisyonu üyelerinin 6 bilgisayarı üzerinde çalışma yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçlarıyla Mücadele Bürosu uzmanları, komisyonun çalışmaları ile bazı sınavlardaki soruların saklandığı ana sunucuların kopyalarını aldı. Uzmanlar, sunucuların bulunduğu ve herkesin girme yetkisi olmayan “kozmik oda”da inceleme yaparken, elde edilen veriler ve içindeki “log dosyaları” incelenecek. Log kayıtları ile Saçı’nın kullandığı e-posta’daki işlemlerin örtüşüp örtüşmediği araştırılacak. Bazı veriler ise ÖSYM dışına çıkarılamadı. İlerleyen günlerde yapılacak KPDS, ÜDS, TUS dahil 12 sınavın sorularına ilişkin veriler özel mühürlü bir kasaya konuldu. Özel mühürlü kasanın anahtarları Ankara Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan ve YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Mustafa Solak tarafından muhafaza ediliyor.Başta 26 Eylül’de yapılacak KPSS-B grubu sınavı olmak üzere çeşitli sınavlarda kullanılmak üzere ana sunucularda barındırılan sorular inceleme nedeniyle bundan sonra kullanılmayacak.Soruların dışındaki veriler ise Emniyet tarafından ÖSYM’den alındı. ÖSYM’nin yeni sorular hazırlama durumuyla karşı karşıya kalabileceği kaydedildi. ÖSYM yetkilileri, “Üçüncü kişiler tarafından görülmesi durumunda soruları yeniden hazırlamak zorunda kalırız” dedi. Bir üst düzey Emniyet yetkilisi, “Bu kadar boşlukta her şey olur. Fiziki ve bilişim sistemi üzerinde büyük boşluklar var” dedi. Soruşturmanın yanı sıra ÖSYM personeliyle ilgili de yeni kararlar alınıyor. Buna göre, hem soruları hazırlayan hem de dershanelerde ders veren kişilerin ÖSYM’yle bağı kesilecek. ÖSYM’de Daire Başkanı Mustafa T.’nin soru hazırlama komisyonunda olan eşi Gönül T.’nin KPSS eğitimi de veren bir dershanesi olduğunun ortaya çıkması üzerine bu isimlerin açığa alınması gündeme geldi.KPSS testlerindeki tüm soruların sızma olasılığının Savcılık ve YÖK Denetleme Kurulu tarafından incelendiği belirtildi. ÖSYM yetkilileri sınavın iptal edilmesi görüşünü savunurken, YÖK yetkilileri, sınavın iptalinin gündemde olduğunu da dile getirdi.Baki Saçı’yla ilgili iddiaları gündeme getiren Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “YÖK Başkanı, Baki Saçı’yı masum göstermeye çalıştı, ama sonunda her şey ortaya çıktı” dedi.Ankara’da KPSS’de başarı gösteren adaylardan oluşan bir grup, sınavın iptal edilmemesi için eylem yaptı. YÖK binasının önünde toplanan gruptakiler, “Kopya değil alın teri”, “Bizi değil kopyacıları cezalandırın”, “KPSS’yi iptal, bizi mağdur etme” yazılı dövizleri taşıdı ve sloganlar attı. Gruptakiler adına hazırlanan açıklamayı okuyan Merve Yüksel Timek, KPSS’ye çalışıp alın teriyle sınavdan yüksek puan aldıklarını söyledi. Kopya iddialarından dolayı sınavın iptal edilmesinin çözüm olmadığını belirten Timek şöyle dedi: “Bizler kopyacıların bulunmasını, cezalandırılmasını ve puanımızın yeniden hesaplanmasını istiyoruz.“ Gruptakiler Ankara Adliyesi önünde de açıklama yaptı.