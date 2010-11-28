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KPSS sınavına mum ışığında girdiler

Şırnak'ta insanlar kaderlerinin belirleneceği sınava mum ışığında girdi...

28 Kasım 2010 02:00

T24 - Şırnak'ta ön lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sırasında, Cumhuriyet ve Dicle Mahallelerinde birçok okulda elektrikler kesildi.


Havanın kararmasının ardından elektrikler kesilmesiyle, yetkililer sıralara mum bırakarak sınavın tamamlanmasını sağladı.Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle:  


Adaylar, sınavdan çıktıktan sonra yaklaşık 40 dakika mum ışığında sınav sorularını yanıtlamaya çalıştıklarını, fakat karanlık olması nedeniyle soruları bile doğru düzgün okuyamadıklarını belirtti. Bazı adayların ise ağladığı görüldü. 

Eğitim-Sen Şırnak Şube Başkanı Serhat Uğur da Türkiye'de öğrencilerin hayatlarını ciddi anlamda etkileyen bir sınava mumla girilmesinin utanç verici olduğunu söyledi.

İlgili kişilerin bunu hesabını vermesi gerektiğini belirten Uğur, ''Bu bir rezalettir, kepazeliktir. Şırnaklılar bunu yaşamak zorunda değil. Bu halk buna layık değil. İnsanlar kaderlerinin belirleneceği sınavlara mum ışığında giriyorlar'' dedi.


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