KPSS şartı kaldırıldı; fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları Özel Harekat Polisi olmak için yeterli olacak

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki bir grup asker tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Bakanlar Kurulu'nca 81 ilde ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının dördüncü ve beşinci kanun hükmündeki kararnameleri (KHK) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 671 Sayılı KHK'yla birlikte de Özel Harekat Polisi olabilmek için adayların önündeki KPSS zorunluluğu kaldırıldı. Buna göre Özel Harekat Polisi olmak isteyen kişiler KPSS aranmaksızın fiziki yeterliliklerinin yanında mülakat sınavlarında başarı göstermeleri dahilinde Özel Harekat Polisi olarak görev yapabilecekler.

Resmi Gazete'de Kanun Hükmünde Kararnameler başlığıya yer alan madde şöyle:

Olağanüstü Hal Kapsamında Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun 24'üncü maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve aynı kanunun geçici 25'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "beşinci fıkrası" ibareleri "altıncı fıkrası" ibaresiyle değiştirilmiştir

"Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, yirmisekiz yaşından gün almamış olmak ve terhis tarihinden itibaren otuzaltı aydan fazla süre geçmemiş olmak kaydıyla, en az lise veya dengi okul mezunlarından askerlik hizmetini tamamlamış olanlar, Kamu Personel Seçme Sınavı şartı aranmaksızın, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları ile polis meslek eğitim merkezlerine alınabilir"