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KPSS puanı olmayana TBMM’den otomatik 70 puan; "Yandaş başvuruları topluyorlar"

"15 bin ila 20 bin TL arası çatır çatır maaş alacaklar"

12 Ocak 2018 10:25

TBMM Başkanlığı, 22 bilişim personeli almak için ilana çıktı ancak “KPSS puanı olmayan adayların puanını otomatik olarak 70 diye değerlendireceğini” açıkladı. CHP’li Özgür Özel, “Yandaş başvuruları topluyorlar” diye tepki gösterdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, TBMM Başkanlığı, maaşları brüt 10 bin ile 20 bin TL arasında olacak sözleşmeli 22 bilişim personeli almak için ilana çıkarken, genel şartlar arasında “KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir” dendi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Binlerce kişi KPSS’ye girip devlette iş bulmak isterken, bu sınava girmemiş yandaş başvuruları toplamaya başladılar” diyerek uygulamaya tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Meclis’in sözleşmeli 22 bilişim personeli alımı için çıktığı ilanla ilgili bilgi verdi. Özel’in verdiği bilgiye göre, Meclis’e 15 bin TL brüt maaşla 1 kıdemli sistem uzmanı, 1 e-posta sistem uzmanı, 2 siber güvenlik uzmanı, 1 veri tabanı uzmanı, 1 yazılım geliştirme takım lideri, 1 yazılım mimarı, 2 portal yazılım geliştirme uzmanı, 1 yazılım geliştirme uzmanı, 1 sistem ve network uzmanı; 10 bin TL brüt maaşla 2 sistem uzmanı ve 7 yazılım geliştirme uzmanı; 20 bin TL brüt maaşla 2 kıdemli network uzmanı alınacak.

İlanda, 2016 ve 2017 yıllarında yapılan KPSS’de P3 puanının yüzde 70’i ile son 5 yıl içinde İngilizce dilinde yapılan YDS veya buna denkliği YÖK tarafından kabul edilen YDS dengi puanın yüzde 30’nun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak 10 katı adayın sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacağı belirtildi. İlanda, “KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70, yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 olarak değerlendirilecektir. Yapılacak olan sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir” denildi. 22 kadro için TBMM Başkanlığı’na 28 başvuru yapılırken, bunlardan 24’ünün KPSS puanının otomatik olarak 70 olarak yazıldığı görüldü.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Şimdi alım aşamasındalar. Bu arkadaşların içinden hangileri Meclis’e girecek, göreceğiz. Binlerce kişi KPSS’ye girip devlette iş bulmak isterken, bu sınava girmemiş yandaş başvuruları toplamaya başladılar ve bunlar 15 bin ila 20 bin TL arası çatır çatır maaş alacaklar” dedi.

 

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