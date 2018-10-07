T24 LogoT24 Logo
Gündem

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI BAŞLADI

  Haber-Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL DHA 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sınavı başladı

07 Ekim 2018 14:18

 

Haber-Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL DHA
2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sınavı başladı. Sınava giren adaylar didik didik aranarak içeriye alındı.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı\'nca yapılan yaklaşık 3 milyon adayın girmesi beklenen 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sınavı10.15\'te başladı. Adaylar sınava girmek için erken saatlerde sınav merkezlerine geldi. Sınav merkezlerine gelen adaylar sınav görevlileri tarafından aranarak içeri alındı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı\'nca belirlenen yasak araç ve gereçlerle adayların sınava girilmesine izin verilmedi. Sınava girecek olan adayların saat 10.00\'dan sonra sınav binalarına girişlerine de izin verilmedi.

Görüntü Dökümü:
-Sınava giren adaylardan görüntü
-Adayların aranması
-Geç kalan adaylardan görüntü
-Genel ve detaylar 
 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat SOLAKİSTANBUL DHA 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS OrtaöğretimSınavaSeçmeYerleştirme MerkeziBaşkanlığıKamu Personeli Seçme Sınavı KPSS OrtaöğretimAdaylarSınavGörüntü Dökümü Sınava
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24