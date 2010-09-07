-KPSS OPERASYONUNDA 40 GÖZALTI ADANA (A.A) - 07.09.2010 - Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) soruşturması kapsamında 10 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 40'a yükseldi. Z.K. liderliğindeki suç örgütünün ''resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık'' yaparak KPSS başta olmak üzere çeşitli sınavlara adayların yerine başkalarını girdirdiklerinin belirlenmesi üzerine, 10 ilde, 45 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda yakalanan 37 kişinin sorgusu sürerken, 3 kişi daha dün gözaltına alındı. Suç örgütünün, para karşılığı kendi yerlerine sınava girilmesini isteyen adaylara, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Beden Eğitimi Yetenek Sınavı, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ve Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarını kazandırma vaadinde bulunduğu belirtildi. Adayların sınava kendilerinin yerine ''joker'' tabir edilen örgüt elemanlarının girmesi için 3-4 bin TL ödeme yaptığı belirlendi. Zanlıların, adayın yerine girecek ''joker'' için bazı kamu görevlilerinin de aracılığıyla sahte kimlik ve sınav giriş belgesi tanzim ettikleri belirlendi. Sorgulamaları tamamlanan 5'i kadın 40 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, adliyeye sevk edildi.