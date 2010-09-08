-KPSS OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA ADANA (A.A) - 08.09.2010 - Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) soruşturması kapsamında 10 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda gözaltına alınanlardan, adliyeye sevk edilen 38 kişiden 4'ü tutuklandı, 8'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Alınan bilgiye göre, Jandarmadaki sorgularının ardından 38 zanlı, Adana Adliyesine getirilerek, Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulandı. Sorgulama sonucunda zanlılardan 26'sı serbest bırakılırken, 12'si ise ''resmi belgede sahtecilik, örgüt kurmak ve üye olmak'' suçlamalarıyla, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Bu zanlılardan Ziya Kadiroğlu, Oktay Tufan, Cabbar Koltuk ve Atilla Tanyürek tutuklanırken, diğer 8 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Liderliğini Ziya Kadiroğlu'nun yaptığı belirtilen suç örgütünün, KPSS başta olmak üzere çeşitli sınavlara adayların yerine başkalarını girdirdiklerinin belirlenmesi üzerine, 10 ilde, 45 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 40 kişi gözaltına alındı. Suç örgütünün, para karşılığı kendi yerlerine sınava girilmesini isteyen adaylara, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Beden Eğitimi Yetenek Sınavı, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ve Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarını kazandırma vaadinde bulunduğu belirtildi. Adayların sınava kendilerinin yerine ''joker'' tabir edilen örgüt elemanlarının girmesi için 3-4 bin TL ödeme yaptığı belirlenirken, zanlıların bazı kamu görevlilerinin de aracılığıyla sahte kimlik ve sınav giriş belgesi tanzim ettikleri tespit edildi.