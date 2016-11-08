KPSS önlisans sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı!

16 Ekim 2016 Pazar günü gerçekleştirilen KPSS Önlisans sınavının sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Adaylar ÖSYM internet sayfasına giriş yapıp, T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini girdikten sonra KPSS Önlisans sonuçlarını öğrenebilir.

KPSS önlisans 2016 sınav sonuçları biraz önce açıklandı. Kamu Personel Seçme Sınavı önlisans düzeyinde sınav 16 Ekim'de gerçekleşmişti.

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KPSS ne zaman yapılacak? (ortaöğretim düzeyi)

(KPSS) ortaöğretim düzeyinde sınav tarihlerinde değişikliğe gidildi.

ÖSYM'den sınav tarihleri ile ilgili değişikliğe gidildiği belirtilerek,

23 Ekim2016 tarihinde yapılacağı duyurulan Kamu Personel Seçme Sınavının (2016-KPSS Ortaögretim/Önlisans (Ortaöğretim Düzeyi), 20 Kasım 2016 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir" açıklamasında bulunuldu.

KPSS saatinde değişiklik

ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 20 Kasım 2016 tarihinde yapılacak KPSS Ortaöğretim oturumunun 09.30 olarak belirlenen başlama saatinin, 10.00 olarak değiştirilmesine karar verildiği kaydedildi.

Sınav merkezleri

ÖSYM gerektiğinde, sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak listede yazılı sınav merkezlerine ek olarak yeni sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir.

Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini isteyen adayların, sınava başvurusunu tamamladığı tarih de dikkate alınarak (sınava son başvuru gününde başvuran adaylardan başlamak üzere) belirlenecek bir kısmı, kapasitesi dolmamış diğer sınav merkezlerine atanır. Böyle durumlarda adayın sınava gireceği yeri saptama yetkisi ÖSYM'ye aittir.

ÖSYM gerekli olduğu hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezine atayabilir. Başvurusunu yapan aday, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav merkezi değişikliği yapabilecektir.

ÖSYM, adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden adres bilgilerini kontrol etme hakkını saklı tutar. Yanlış beyanda bulunan adaylar ÖSYM tarafından belirlenecek sınav merkezlerine atanabilecektir Sınava girmek istediği merkezi yazmayan adaylar, ÖSYM tarafından herhangi bir sınav merkezine atanırlar.

Adayların atandıkları sınav merkezleri değiştirilemez. Başvuran aday sayısının 1000'den az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapıp yapmama hakkında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecektir.