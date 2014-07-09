KPSS mağduru Çetinkaya bireysel sınav için başvurdu

Adana’da Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) giriş belgesindeki saç rengi ile nüfus cüzdanındaki saç renginin farklı olması nedeniyle gözaltına alınan ve ikinci oturuma giremeyen 24 yaşındaki Pelin Derya Çetinkaya, sınav görevlileri ve polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Çetinkaya ayrıca bireysel sınav için başvuruda bulundu.

Salih Üçtepe'nin Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberinde, üniversite mezunu olan Pelin Derya Çetinkaya 5 Temmuz’da Danişment Gazi Anadolu Lisesi’nde sınava girdi. Ancak, kimliğindeki fotoğrafı daha önce girdiği sınavda sisteme kaydedilen haline benzemeyince, sınav sonunda gözaltına alındı bu yüzden de aynı gün öğleden sonra öğretmen adaylarının gireceği ikinci oturuma giremedi. Sınav sahtekarlığı iddiasıyla gözaltına alınıp, hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılan Pelin Derya Çetinkaya, bugün avukatı aracılığıyla Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Babası Kamuran annesi Sebiha ve avukatı Vedat Özkan ile Adana Adliyesi’ne gelen genç kız gazetecilere çok üzgün olduğunu belirterek, "Ben hakkımı sonuna kadar arayacağım. Ben sadece hakkımı istiyorum. Sınav hakkımı bana versinler ya da atanmak istiyorum. Benim hayatıma, 13 aylık emeğime mal olan görevlilere, polislere sesleniyorum. Ben hepsinin peşindeyim. Hakkımı söke söke alacağım" dedi.

Avukatı Vedat Özkan ise, olayın üzerinden 3-4 gün geçmesine rağmen bir yetkilinin konuyla ilgili aramamış olmasının üzüntü ve sıkıntısını yaşadıklarını söyledi. Sınav görevlileri ve polisler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten Avukat Özkan, şöyle konuştu:

"Bugün itibariyle işlemleri başlattık. Ne yazık ki bir taraftan sınav hakkı elinden alınmış, sınavdan çıkarılmış, ikinci bölüme girmesi engellenmiş, rencide edilmiş ve hakarete uğramış bunun üzerine kimliğine el konulmuştur. Bu konuda gözaltı talimatı veren Cumhuriyet Savcısı hakkında da HSYK’ya şikayet dilekçesi verecek. Ayrıca tutanak tutarak sınava girmesini engelleyen memurlar hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca 1 yıllık emeği yok sayılan, 1 yıl hayata geç başlayacak olan yaşadığı travmanın ve yaşadığı mağduriyetin maddi manevi giderilmesi konusunda da gerekli yasal işlemleri başlatacağız."

Özkan, müvekkili Pelin Derya Çetinkaya’ya bireysel olarak sınav hakkı tanınması için ÖSYM’ye de başvuruda bulunduklarını belirtti.