“KPSS listesini, o savcı sakladı”

2010’daki KPSS’de soruların çalındığına yönelik iddia ile ilgili listeyi ortaya çıkaran bilgisayar uzmanı Hakan Akbaba, 15 bin kişilik listesi eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Şadan Sakınan’a teslim ettiğini ancak belgenin sümenaltı edildiğini öne sürdü.

Karar’dan Kenan Butakın’ın haberi şöyle:

KPSS hırsızlığı, FETÖ’nün deşifre edilen ilk yolsuzluğu olarak kayıtlara geçti. 2010 yılında örgütün soruları çaldığına ilişkin yapılan haberler, yolsuzluğun deşifre edilmesinde önemli rol oynadı. O haberlerin kaynağı bir bilisayar uzmanıydı. Adını yıllarca saklayan ancak elde ettiği bilgileri emniyet ve savcılık birimlerinin yanısıra milletvekilleri ile Başbakanlık’la da paylaşan Hakan Akbaba yaşadıklarını ilk kez Karar gazetesine anlattı.

KPSS hırsızlığını FETÖ üyelerinin mail hesaplarını hackleyerek deşifre ettiğini ve ele geçirdiği 15 bin kişilik listeyi sonradan örgüt üyesi olduğu ortaya çıkan dönemin Ankara Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan’a elden teslim ettiğini söyleyen Akbaba şöyle konuştu: “Ben Türkçe öğretmenliği mezunuyum. 2006 yılında mezun oldum. Bu güne kadar maddi imkanlarımın kısıtlı olmasından dolayı kendimi geliştirmiş olduğum bilgi teknolojileri alanında sürekli çalışmak zorunda kaldım. Aslında yazılımcıyım. Benim işim bu. 2010 yılında örgütün KPSS’deki hırsızlığını, sınavdan günler sonra ortaya çıkaran kişi benim. O dönemde cemaat denilen örgüt soruları mail yolu ile üyelerine gönderiyordu. Asıl mailleri gönderen 3 ana hesap olduğunu tespit ettim. Ben bunlardan bir tanesini ele geçirdim ve o kişinin bilgisayarına da sızarak ana listeye ulaştım. Sonrası zaten çorap söküğü gibi geldi.”

“Ele gecirdigim liste excel dosyasındaydı ve TC kimlik numarası, isim, soyisim, dersane/yurt/okul ve mail bilgilerinin tamamı bu dosyada vardı” diyen Akbaba şöyle devam etti:

“Ele geçirdiğim mail listenin aslında imamlar listesi olduğunu şimdi anlıyorum. Tabi bu dosyaları hiç bekletmedim. 2010 Ağustos ayında soruşturmayı yürüten ve kendisi de örgüt üyesi çıkan firari Ankara Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan’a bizzat elden teslim ettim sonra da suç duyurusunda bulundum. Ancak kendisi bu belgeleri sümen altı etmiş. Soruşturma bile açmadı. Belgelerin bulunduğu fettosdusmani@hotmail.com adresime ise o dönemde örgüt korkusundan yıllarca girmedim ve bu bilgiler silindi. Ama zaten birçok yere iletmiştim. Listede karı koca ya da akraba olanlar da vardı. Belgeleri paylaştığım gazeteciler, bu isimlerin KPSS’de tam puan aldıklarını onları arayarak teyit ettiler. Hatta defalarca haber de oldu. Yine o dönem bu belgeleri emniyet, savcılığın yanı sıra bazı milletvekilleri ile bakanlara da verdim ve sınavda hırsızlık yapıldığını aktardım.” Akbaba sözlerini şöyle sürdürdü: “Milyonlarca kişiyi bilgilendirdim ve haliyle pek çok FETÖ mensubunun da dikkatini çektim. Bunun üzerine o dönemde aldığım tehditler nedeniyle savcılıktan koruma talebinde bulundum ama bu taleplerim dikkate alınmadı. O savcı bugün FETÖ üyesi olmaktan dolayı tutuklu. Örgüt yapılanması ile alakam olmadığı, aksine tam karşısında durup mücadele ettiğimi kanıtlayabilmek adına 15 Temmuz Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı Reşat Petek’e de durumu anlattım. Beni ilgili savcılara yönlendirdi ve geçtiğimiz aylarda Ankara Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu’na da gidip o dönemle ilgili bilgiler verdim.”

İHRAÇ EDİLDİ İADE BEKLİYOR

KPSS hırsızlığını deşifre ettiği için FETÖ tarafından tehdit edilen Hakan Akbaba, 15 Temmuz’dan sonra çıkarılan bir KHK ile ihraç edilenler arasında yer aldı. Önce sözleşmeli 2013’te de memur olarak çalışmaya başladığı Çanakkale 18 Mart Üniveristesi’ndeki görevine son verilen Akbaba, kendisinin de KPSS mağduru olduğunu söyledi. Akbaba “Yedi kere sınava girdim ve öğretmen olarak atanamadım. İşsiz olduğum dönemlerde bile devletin okullarında vekil öğretmenlik yaparak evimin geçimini sağlamaya çalıştım. FETÖ’cülerin okullarında görev almadım. Örgütün pisliğini ortaya çıkardım. Bu belgelerle sabittir” dedi. Yıllar önce FETÖ’ye yakın olduğu iddia edilen bir web sitesinin tasarımını yaptığı için ihraç edildiğini, görüştüğü yetkililerin ‘yanlışlık olmuş’ diyerek durumu izah ettiğini aktaran Akbaba, görevine iade edilmeyi beklediğini kaydetti.