KPSS kopyacılarına Bakan'dan TRT torpili

T24 - KPSS’nin iptal edilmesine neden olanlardan 7 kopyacının mülakatla eleman alacak olan TRT’ye başvurduğu ortaya çıktı. Başvurularda, Bayındırlık Bakanı Mustafa Demir, 119 net yapan Harun Aydın’ın referansı oldu.



Vatan gazetesinin haberine göre; KPSS’de 120 tam net yapan 7 kişi TRT’nin 18 Ekim ve 1 Kasım arasında çeşitli meslek gruplarından açtığı 185 kişilik personel alımına başvurdu.

Ankara’dan Abdullah Sakallı, Harun Aydın, Halil İbrahim Baran, Tayfun Tayfur Tosun, İstanbul’dan Melike Sevinç Güngör, Kahramanmaraş’tan Burçin Güler ve İzmir’den Harun Bayat, KPSS’de Genel Kültür ve Genel Yetenek bölümlerinden aldıkları P3 puanıyla TRT’ye başvurdular.

Sınıf Öğretmenliği mezunu Tayfun Tayfur Tosun 95, Sınıf Öğretmeni Harun Bayat 88, Türkçe Öğretmeni Halil İbrahim Baran 91, Moda Tasarımı mezunu Melike Sevinç Güngör 80, Fizik mezunu Harun Aydın 92 ve Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu Burçin Güler 83 puanla Yapım-Yayın Görevlisi kadrolarına başvururken, Türk Dili ve Edebiyatı mezunu Abdullah Sakallı 88 puanla Spikerliğe başvurdu.

Skandal başvurularda en çarpıcı nokta ise kopya çektiği iddia edilen Ankara’dan Harun Aydın adlı adayın referansında Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir’i göstermesi. Eşi Seval Aydın ile birlikte KPSS’de kopyacı çiftler oldukları iddia edilen Harun Aydın’ın, TRT’ye başvurusunda daha önce hangi kurumlarda çalıştığını da belirttiği ortaya çıktı.

Buna göre Gazi Üniversitesi Fizik bölümü mezunu olan Aydın, 2000 ile 2003 yılları arasında Özel Maltepe Dershaneleri’nde çalıştı. 2003’ten beri de Ankara’daki Özel Samanyolu İbrahim Avcı İlköğretim Okulu’nda çalışıyor. Öte yandan Türkçe Öğretmeni Halil İbrahim Baran’a da AKP Sivas Milletvekili Osman Kılıç’ın referans olduğu ortaya çıktı.

Abdullah Sakallı adlı aday, itirafta bulunarak Pazar günü gerçekleştirilen KPSS’nin Eğitim Bilimleri sınavına kendisi gibi 120 net yapan eşi Nur Sakallı ile birlikte girmediklerini söyledi.

Sakallı, bunun nedeni olarak zorunlu olarak İstanbul’da girmeleri gerektiğini bu nedenle sınava girmekten vazgeçtiklerini söyledi.

TRT’ye neden başvurdunuz sorumuza ise imkanları daha iyi cevabını veren Sakallı şöyle konuştu: “Daha iyi bir yere geçmek için TRT’ye başvurdum. Şu anda özel bir bankada ayda 1600 TL’ye çalışıyorum. Ama TRT’ye geçersem 2 bin TL’den daha yüksek aylık alacağım.”



