KPSS itirafı: Sorular bana geldi

T24 - Marmara'da yüzülür mü, yüzülmez mi?KPSS öncesi soruların, elektronik posta yoluyla bilgisayarına gönderildiği iddia edilen B.S. Ankara da savcılık tarafından sorgulanıp bırakıldı.



KPSS sorularının sınav öncesinde sızdırıldığı iddiasını doğrulayan ilk itiraf, gözaltına alınan B.S.'den geldi: 'Sorular Berat isimli bir arkadaşımdan bana, 'Sana bir hediyem var' başlıklı elektronik postayla gönderildi...'



2010 KPSS sorularının sınav öncesinde sızdırıldığına yönelik iddialar B.S.’nin itirafıyla açıklığa kavuştu. Sınav sorularını elektronik posta yoluyla alıp başkalarına dağıttığı iddia edilen B.S., sorgusunda, soruların Berat isimli bir arkadaşından ‘Sana bir hediyem var’ başlıklı bir posta ile geldiğini anlattı. Soruların geldiği bilgisayarın ise kaybolduğu iddia ediliyor. Radikal gazetesinde yer alan habere göre;



Dün Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan’a ifade veren ve ardından serbest bırakılan B.S.’nin, sorgusunda KPSS sorularının sınavdan önce elektronik posta yoluyla kendisine gönderildiğini itiraf ettiği ortaya çıktı. B.S. ile Yalvaç’ta dün gözaltına alınan M.S.İ.’nin birbirlerini suçladıkları öğrenildi. İki arkadaş, kopya suçları tutuklamayı gerektirmediği için serbest bırakıldı.



B.S.’nin KPSS sorularını alıp dağıttığına ilişkin suçlamaları reddettiği ifadesinde şunları söylediği belirtildi:



“Köyde olduğum için internete girme şansım yoktu. Sınavlardan üç-dört gün önce Berat isimli arkadaşım telefonla arayarak, e-mail adresimi istedi ve ‘Sana hediye gönderiyorum’ dedi. Ne olduğunu sorunca ‘sürpriz’ dedi. Ben de e-mail adresimi verdim. Köyümüzde internet olmadığı için Yalvaç ilçesinde kuyumculuk yapan M.S.İ.’yi arayarak, şifremi verdim. E-mail adresime girmesini ve ara sıra kontrol etmesini istedim. Başka bir amacım yoktu. Bilgisayarda hiç almadım. Beni daha sonra aradı ve ‘Tamam, sana şöyle bir şey gelmiş’ dedi. Süleyman arkadaşım maili silmiş. Ben soruları alıp sınavlara girmedim. Ben zaten geçen sene 79 puan almıştım, bu yıl da 81 puan aldım. Basında yer aldığı gibi 5, 15 bin dolar verme gücüm de yok. Benim şifrelerim de hiç değişmedi. Kontrolde edebilirsiniz.”



M.S.İ’nin ise ise ifadesinde, “B.S. yanıma geldi. Flash diskine soruları aldı. Sadece bilgisayarı kullandım” dediği öğrenildi. M.S.İ. sınavdan önce B.S.’ye verdiği içinde sınav sorularının da bulunduğu dizüstü bilgisayarın ise kayıp olduğu iddia edildi. M.S.İ.’nin, ifadesinde, şunları dediği öğrenildi:



“B.S. benim yanıma geldi. Bilgisayarımdan flash diskine soruları kopyaladı. Ben öğrenci değilim. Babamın kuyumcu dükkanında çalışıyorum. Sadece bilgisayarı kullandım. Sınavdan üç, dört gün önce Casper marka laptop bilgisayarımı B.S. verdim. O da bana geri vermedi. Laptop bilgisayarım kayıp. Şimdi kimde olduğunu bilmiyorum. B.S. bana geri teslim etmedi. Sorularla benim bir alakam yok. Onun mail adresine geldi.”



Sorgu sırasında, B.S.’nin KPSS sorularının sızdırılması konusunda bazı partilerle cemaatleri suçladığı bunun üzerine Savcı Sakınan’ın tepki göstererek, “Bırak yorum yapmayı sen hakkındaki suçlamalara cevap ver” dediği belirtildi. Sakınan’ın B.S.’ye soruların gönderildiği dizüstü bilgisayarın yerini sorduğu ancak ‘Benim bilgisayarım yok’ yanıtı aldığı dile getirildi.



Kadrolu öğretmen olabilmek için KPSS’ye başvurduğunu ve sınava hazırlandığını söyleyen B.S., KPSS sonucunda 81.704 alabildiğini dile getirdi.



B.S. ismini gündeme getiren Türk Eğitim Sen Başkanı İsmail Koncuk ise iddialarının kanıtlanması üzerine kendisini yalanlayan YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan’ın kendisinden özür dilemesini istedi. Koncuk, “Bizi yalancılıkla suçlayıp B.S.’ye sahip çıkan YÖK Başkanının medeni bir insan gibi bizden özür dilemesini bekliyoruz.”









