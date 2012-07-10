KPSS iptal edilecek mi?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, KPSS ile ilgili iddialara ilişkin, ''Şu anda bu iddiaların gerçek olduğunu düşünmüyoruz. Bunu gösteren herhangi bir kanıt, herhangi bir şeyimiz yok. Eğer bu yönde bir bulgu ortaya çıkarsa mutlaka değerlendiririz ve gereğini yaparız'' şeklinde konuştu.

Demir, yaptıkları analizlerde bu sınavda bir haksızlık olduğu yolunda bir bulgunun söz konusu olmadığını belirterek, ''O nedenle adaylarımızın içlerinin rahat olmasını istiyoruz ve bu tür asılsız iddialara çok da değer vermemelerini, özellikle bizim internet sayfamızdan yapacağımız duyurulara önem vermelerini istiyoruz'' diye konuştu.

KPSS ile ilgili iddialara ilişkin ''Sınavın iptali hiç hoş olmayan bir konu. Ama şu var, somut veriler olduğunda bunları kimlerin kullandığını tespit edebiliriz, kimlerin kullandığını tespit ettiğimizde onların sınavlarını iptal ederiz ama genel olarak sınavı iptal edecek bir durumun olduğuna ben ihtimal veremiyorum, çünkü şimdiye kadarki analizlerimiz bunu gösteriyor'' ifadesini kullandı.