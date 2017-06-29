KPSS ile maden ocağına atanan işçi makineye sıkışarak can verdi

Zonguldak’ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi’nde, yeraltında makineye sıkışan işçi Serkan Cansızoğlu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Asma İşletme Müdürlüğü’ne ait 3 No’lu maden ocağında yerin 170 metre altında 08.00- 16.00 vardiyasında meydana geldi.

2 yıl önce KPSS ile kuruma maden işçisi olarak iş başı yapan 1 çocuk babası Serkan Cansızoğlu, iddiaya göre; yanında bir arkadaşı ile mekanizasyon sisteminde çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle makineye sıkıştı. Mesai arkadaşlarının yardımıyla kuyubaşına çıkarılan Cansızoğlu’nun yapılan incelemesinde öldüğü belirlendi. Cansızoğlu’nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Morg önünde bekleyen iş güvenliği hekimi Dr. Metin Çelikiz, gözyaşlarına hakim olamadı.

İş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)