T24 LogoT24 Logo
Gündem

KPSS iddianamesinden: Mehmet Baransu'nun yengesi 120 soruyu da doğru yanıtladı

91 şüpheli arasında Fethullah Gülen'in akrabası Muhammet Sait Gülen de bulunuyor

18 Kasım 2016 18:38

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Temmuz 2010'da yapılan KPSS'de soruların sızdırılmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında , 5'inci iddianameyi tamamlayarak, mahkemeye gönderdi. Mehmet Baransu'nun kardeşi Yalçın Baransu'nun soruları bazı adaylara verdiği ve Yalçın Baransu'nun eşi Aygün Baransu'nun 120 sorunun tamamını doğru yanıtladığı iddia edildi. 

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) haberine göre, Ankara Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman tarafından hazırlanan iddianamede, 91 şüpheli yer aldı. İddianamede şüpheliler, 'Fethullahçı Terör Örgütü üyesi olmak', 'resmi belgede zincirleme sahtecilik' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık' suçlarından yargılanacak. 91 şüpheli arasında Fethullah Gülen'in akrabası Muhammet Sait Gülen, gazeteci Mehmet Baransu'nun ağabeyi Yalçın Baransu ile eşi Aygün Baransu da bulunuyor.

Mehmet Baransu'nun kardeşinin eşi soruların tamamına doğru yanıt verdi

Ankara Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman tarafından hazırlanan ve Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, 10 Temmuz 2010'daki sınavda 3 bin 227 adayın yüksek net yaptığı belirtildi. Yapılan incelemeler sonucu, bu adaylardan bin 970'sinin birbiriyle irtibatlı olduğunun tespit edildiği ifade edildi. Ayrıca iddianamede, "sınava girmeyen gazeteci Mehmet Baransu'nun kardeşi Yalçın Baransu'nun soruları bazı adaylara verdiği ve Yalçın Baransu'nun eşi Aygün Baransu'nun 120 sorunun tamamını doğru yanıtladığı" iddiası yer aldı. Aygün Baransu'nun sınavın iptalinin ardından yapılan sınava girmediği de belirtildi.

 

ETİKETLER

Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıKPSSMehmet BaransuYalçın BaransuAygün Baransu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24