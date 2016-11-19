KPSS iddianamesinden: 488 subay eşinin soru çaldığı tespit edildi

2010 KPSS’de soruların çalınmasıyla ilgili hazırlanan iddianamede, 488 subayın eşinin Eğitim Bilimleri alanında soru çaldığı tespit edildi. Bu subaylardan 111’inin de 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklandığı belirtildi.

2010 yılındaki Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) ilişkin hazırlanan 5'inci iddianamenin detayları ortaya çıkıyor. Ankara Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman'ın 91 şüpheli hakkında hazırladığı iddianamede, önemli tespitler yer aldı. Yeni Şafak'ın haberine göre, 2010 KPSS Eğitim Bilimleri alanında 488 subayın eşinin şüpheli olduğu belirtildi. Bu subaylardan 111'inin de 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasında tutuklandığı, toplamda ise eşleri KPSS şüphelisi olan 174 subaya darbe girişimi sonrası adli işlem yapıldığı kaydedildi.

Kavakoğlu da sanık

İddianamenin şüphelileri arasında, dosyada ismi “tanık” olarak geçen ancak darbe girişimi soruşturmasında tutuklanan Yüzbaşı Cemil Çetin'in eşi Dudu Çetin, Cemil Çetin'in ağabeyi öğretmen Hakan Aytekin ve eşi Hüsne Yeter Aytekin ile o dönem örgütün Batı Karadeniz Bölgesi askerlerinden sorumlu imamı Önder Kavakoğlu da yer aldı. Bu şüphelilerin ifadeleri, darbe girişimine karışan ve örgüt mensubu olan askerlerin eşlerine de soruların dağıtıldığını ve bunun da “mahrem imamlar” üzerinden gerçekleştirildiğini ortaya koydu. İddianamede ayrıca, 2010 KPSS'ye girdiği belirlenen Dudu Çetin, Hakan Aytekin ve eşi Hüsne Yeter Aytekin'in ifadeleri doğrultusunda ve yapılan fotoğraf teşhisiyle örgütün mahrem yapılanmasında üst sıralarda yer alan Kavakoğlu'na ulaşıldığı belirtildi.

Aynı sorular çıktı

Tanık Cemil Çetin ve şüphelilerin ifadeleri de iddianamede yer aldı. Cemil Çetin, şunları anlattı: “2008'de göreve başladıktan kısa bir süre Batı Karadeniz Bölgesinde askerlerle ilgilenen imam olduğunu düşündüğüm 40 yaşlarında, 1.70-75 cm. boylarında, kumral tenli, siyah saçlı, sürekli gülümseyen ve kendisini görse tanıyacağı bir erkek şahıs, bana 'bundan sonra Karabük ilinde seninle ilgilenecek kişiyle tanıştıracağım' dedi ve beni Hakan Aytekin ile tanıştırdı. Aytekin 2010 KPSS'den 2-3 gün önce ikindi vakti beni evine çağırdı. Eve gittiğimde yanında beni Aytekin ile tanıştıran kişi bulunuyordu. Bu şahıs yanında bulunan dizüstü bilgisayarını açtı, bana ve Hakan Aytekin'e yemin ettirdikten sonra flash bellek içerisinde 2010 KPSS sorularını verdi. Sınav sonrası eşime soruların sınavda çıkıp çıkmadığını sorduğumda eşim tamamının çıktığını söyledi” ifadelerini kullandı.

2009'u da dağıtmış

O dönem Karabük jandarmada görevli 3 subayla ilgilendiğini söyleyen Hakan Aytekin ise, 2009 KPSS sorularını da Ramazan kod adlı Önder Kavakoğlu'nun dağıttığını, ancak kendisinin bu sınava girmediğini kaydetti. Önder Kavakoğlu'nun “2010 KPSS'ye eşin ve sen de gir” demesi üzerine müracaat yaptıklarını anlatan Aytekin, “Sınavdan 2-3 gün önce beraberindeki sınav sorularıyla geldi. Jandarma subay Cemil Çetin'in de bulunduğu sırada yemin metnini okuduktan sonra soruları flash bellek içerisinde bize verdi” dedi.

ByLock kullanıcısı çıktı

İddianamede, son olarak Denizli'de öğretmen olarak çalışan Önder Kavakoğlu'nun söz konusu itiraflara rağmen örgütsel tavır takınarak hakkındaki tüm iddialarla ilgili susma hakkını kullandığı belirtildi. İddianamede ayrıca, Hakan Aytekin ve örgüt hiyerarşisinde daha üst sırada yer alan Kavakoğlu'nun örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edildi.