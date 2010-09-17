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KPSS İDDİALARIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA  ANKARA (A.A)

17 Eylül 2010 21:32

-KPSS İDDİALARIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA  ANKARA (A.A) - 17.09.2010 - KPSS iddialarıyla ilgili ÖSYM'nin Bilkent'teki binasında yapılan incelemeye, pazartesi günü yeniden başlanmak üzere ara verildi. Sabah saatlerinde ÖSYM'nin binasına gelen Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları, Savcı Şadan Sakınan'ın da katılımıyla Bilkent'teki binada incelemesini mesai bitimine kadar sürdürdü. Mesai bitiminin ardından Sakınan ve polis memurları, incelemelerine pazartesi günü yeniden başlamak üzere ara verdi. Öte yandan, sabah saatlerinde soruların basıldığı matbaada da Savcı Sakınan ve polis ekipleri, inceleme yapmıştı.

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