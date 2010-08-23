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KPSS İDDİALARINA SORUŞTURMA ANKARA (A.A) 

23 Ağustos 2010 18:35

-KPSS İDDİALARINA SORUŞTURMA ANKARA (A.A) - 23.08.2010 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KPSS'de ''kopya çekildiği ve soruların çalındığı'' iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı, KPSS konusunda basında yer alan haberler üzerine harekete geçti. Konuya ilişkin resen soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialarla ilgili araştırmalar yapacak. Bazı sendikalar ile sınava giren adayların kişisel suç duyuruları da bu soruşturma dosyasıyla birleştirilecek. Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan tarafından yürütülecek soruşturma çerçevesinde, ilk olarak sınava ilişkin detaylı bilgilerin araştırılacağı ve toplanacağı öğrenildi. Bu kapsamda, önümüzdeki günlerde bazı yetkililerin de ifadelerine başvurulacağı belirtildi.

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