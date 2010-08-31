-KPSS İDDİALARI BAŞSAVCILIKTA ANKARA (A.A) - 31.08.2010 - Türk Eğitim-Sen, KPSS'den önce sınav sorularının gönderildiğini iddia ettikleri bir e-posta adresiyle ilgili bilgileri, KPSS'ye ilişkin iddiaları soruşturan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sundu. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Ankara Adalet Sarayı önünde yaptığı basın açıklamasında, ''KPSS öncesinde, soruların gönderildiğini belirledikleri bir e-posta adresine ilişkin bilgilere sahip olduklarını'' ileri sürerek, bu bilgilerin, Devlet Denetleme Kurulu'nca kendilerinden alındığını, bugün de soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan'a bununla ilgili bilgileri vereceklerini söyledi. ''Ancak YÖK Başkanlığından bu adrese ilişkin herhangi bir talep gelmediğini'' savunan Koncuk, kendilerinin, yalan söylemekle de itham edildiklerini, böylesine önemli bir bilgiyi almadan kimsenin yalanlama yapmaması gerektiğini kaydetti. YÖK'ün tutumunu anlamakta zorluk çektiklerini belirten Koncuk, ''Elimizdeki bilgileri, YÖK yetkilileri bizden isteyene kadar kendilerine vermeyeceğiz'' dedi. ''Çocukların ve gençlerin geleceklerinin birtakım kişilerce ellerinden alınmak istendiğini'' iddia eden Koncuk, buna asla izin vermeyeceklerini ifade etti. -''BASIN OLMASAYDI, İŞ BU NOKTAYA GELMEZDİ''- Basının tutumunun da bu olayın açıklığa kavuşturulmasında önemli olduğunu vurgulayan Koncuk, ''Basın olmasaydı, iş bu noktaya gelmezdi. Hepinize teşekkür ederiz'' diye konuştu. ''Soruların nasıl sızdığının'' belirlenmesi gerektiğini kaydeden Koncuk, ''Soruların hangi birimden sızma ihtimali var ise buralarda çalışan kişilerin mal varlıklarının araştırılmasını'' istedi. Koncuk, ''Bu olayı geçiştirirsek, bu tezgaha önümüzdeki yıllarda da rastlayacağız. Sınavların mercek altına alınması zorunluluk olmuştur. Sorumlu kişilerin mal varlığı incelenmeli. Bu bizi ciddi bir sonuca götürecektir'' dedi. Soruşturma savcısına, ellerindeki e-posta adresine ilişkin bilgileri vereceklerini belirten Koncuk, ''Bütün kopya trafiğini, bu e-posta üzerinden tespit etmemiz mümkündür'' görüşünü savundu. -''ATAMALARIN ERTELENMESİ ÇOK DOĞRU VE AKILCI''- Bir basın mensubunun, ''Milli Eğitim Bakanlığının, öğretmen atamalarını ertelemesini nasıl değerlendirdiğini'' sorması üzerine Koncuk, kendilerinin de atamaların ertelenmesi gerektiğini daha önceden beyan ettiklerini hatırlatarak, ''Doğru tektir. Bizim bulunduğumuz noktaya MEB'in gelmesi önemlidir. Kopya ile iyi puan alanlar daha iyi yerlere atanacaklardı. Hak eden çocuklarımızın göz göre göre hakkının yenmesine müsaade edemeyiz. Çok doğru ve akılcı bir ertelemedir. Ancak sınavı hakkıyla kazanan adaylar da daha uzun süre mağdur edilmemelidir'' diye yanıt verdi. Açıklamanın ardından, Koncuk ve beraberindeki sendika üyeleri, e-posta adresine ilişkin bilgileri, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Sakınan'a sundu.