KPSS için soruşturma başlatıldı

T24- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KPSS'de “kopya çekildiği ve soruların çalındığı” iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialarla ilgili olarak soruşturma başlatırken Türk-Eğitim Sen de, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milli Eğitim eski Bakanı Hüseyin Çelik hakkında suç duyurusunda bulundu.





Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, "KPSS'nin iptali konuşulurken 30 bin öğretmenin atamasını nasıl yaparsınız? Sınavda evli 10 çiftin 120 net yaptığı ortaya çıktı. Uzmanların bile doğruluğu konusunda hemfikir olmadığı soruların bulunduğu bir sınavda 120'de 120 yapmak tesadüfle açıklanamaz" dedi.