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Spor

KPSS hazırlık kitabında Fenerbahçeliler'i kızdıran soru!

Bir yayınevi, KPSS hazırlık kitabında sorduğu soru ile Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti

05 Ocak 2013 19:48

KPSS hazırlık kitabındaki soru F.Bahçeliler'i şaşkına çevirdi. Bir yayınevi, KPSS hazırlık kitabındaki soru ile Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti. Soruda Galatasaraylı taraftarların, Fenerbahçe maçında organize ettiği koreografi ile ilgili bir soru çıktı.

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftada oynanan ve Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar tribünde koreografi şov yapmıştı...

hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre Galatasaray taraftarlarının bu koreografisini bir yayınevinin soru kitapçığında gören sarı-lacivertli taraftarlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Soruda UltrAslan Yönetim Kurulu'nun, rakip taraftarı baskı altına alabilmek için biraraya gelerek fikir üretir ve üretilen her fikrin not edilmesini, sonra da bunların tek tek tarışılarak görüşülmesinin ne olduğu soruluyor... Sorunun cevabı; Beyin Fırtınası
O soru:

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