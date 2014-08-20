'KPSS dosyasında delil karartma yapıldı' iddiasına savcıdan yanıt

2010 yılı KPSS Eğitim Bilimleri sınavından kopya iddiaları ile ilgili soruşturmayı başlatan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Şadan Sakınan, “dosyada delil karartma” iddiaları ile ilgili olarak “Tüm deliller sınav sonuç bilgisi dâhil dosyada mevcut olup aynı zamanda ÖSYM’nin Bilgi İşlem sisteminde de kayıtlıdır” dedi.

Yeni Şafak gazetesinin 8 Ağustos 2014 tarihli nüshasında yayımlanan “Kanıtları yakmışlar” başlıklı haberinde yer verilen “KPSS soruşturmasında el konulan soru kitapçıklarının yakıldığı ve delillerin karartıldığı” iddiasına Başsavcı vekili Şadan Sakınan yanıt verdi. 17 Aralık sonrası hâkim ve savcılara yönelik görev yeri değişikliklerinde Ankara’dan Konya’ya başsavcı vekili olarak atanan Sakınan, yaptığı yazılı açıklamada “Soruşturmanın karar aşamasına geldiği dönemde dosyanın kendisinden alınarak bir başka savcıya verildiğini ve soruşturmada esasa ilişkin tüm işlemlerin kendisi tarafından yapıldığını” aktardı. “Dosyada delil karartma durumunun söz konusu olmadığını” ileri süren Şadan Sakınan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Haberlerde geçen soruşturma 2010 yılı Temmuz ayında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavına ilişkin olup, soruşturma Devlet Denetleme Kurulu yazısı ile başlamıştır. Soruşturma sırasında kamuoyunun da bilgi sahibi olması üzerine çok sayıda yapılan ihbarlar ve iddialar üzerine Devlet Denetleme Kurulu raporunda belirtildiği şekilde ÖSYM’nin yapmış olduğu tüm uygulamalar (TUS, ALES, YGS, LYS ve yazılım sistemleri vs) inceleme kapsamına alınmıştır.

Kamuoyunda da bilindiği üzere Başsavcılığımız tarafından soruşturmaya başlanıldığı tarihte Başbakanlık tarafından MİT Başkanlığına ve Başbakanlık Teftiş Kurulu’na konunun incelemesi için de talimat verildiği duyurulmuştur. Ayrıca savcılığımız tarafından soruşturmaya başlanıldığı tarihte YÖK Denetleme Kurulu da konuyla ilgili araştırma yapmıştır.

Soruşturmanın kapsamı, niteliği ve iddialar nedeniyle 2005 yılından itibaren ÖSYM tarafından yapılan tüm uygulamalar inceleme kapsamına alınmıştır. Başsavcılığımız tarafından atanan çok sayıda bilirkişi aracılığı ile ÖSYM’nin yaptığı uygulamalar, sınavlar, sınav sonuçları, yazılım sistemleri, sınav güvenlikleri, bilgi işlem dairesinde yapılan işlemler soruşturma kapsamında incelemeye alınmıştır.

2013 yılı Eylül ayında Başsavcılık takdiri ile karar aşamasında olan bu dosya tarafımdan alınarak başka bir Cumhuriyet Savcısına tevdi edilmiştir. Soruşturma dosyası, haberde belirtildiği üzere takipsizlik sonuçlandırılmamış olup, halen tahkikat devam etmekte ve dosya açık durumdadır.

Haberde konu dosyada karartıldığı belirtilen delilin soruşturma kapsamında ve soruşturma konuları ile ilgisi bulunmayıp, ÖSYM uygulamaları gereğince işlem yapılmış olup, tüm deliller sınav sonuç bilgisi dâhil dosyada mevcut olup aynı zamanda ÖSYM’nin Bilgi İşlem sisteminde de kayıtlıdır. Savcılık tarafından görevlendirilen bilirkişilerce sınavlara ait tüm kayıtlar, kitapçıklar ve yazılım sistemleri incelenmiştir.

Belirtilen haberde soruşturmanın gizliliği ihlal edilmiş olup kamuoyunun hassasiyetle takip ettiği halen devam eden bu soruşturmada tüm deliller dosyada olup, savcılığımızca takip edilen soruşturma konularına ilişkin herhangi bir delilin yok edilmesi ve karartılması söz konusu değildir.

Soruşturma CMK ve TCK ve ilgili kanunlar çerçevesinde, tarafsız bir şekilde kamuoyunun hassasiyeti de göz önüne alınarak yürütülmüştür. Soruşturma işleminin ÖSYM’deki tüm sistemlerin incelenmesi, tüm sınavların değerlendirilmesi, soruşturma konusu suçların delillerinin kamuoyunun hassasiyeti titizlikle araştırılması nedeniyle soruşturmada geçen sürenin makul olduğu, yaklaşık 1 yıldır ise soruşturmanın diğer savcılar tarafından yürütüldüğü, esasa ilişkin herhangi bir işlem yapılmadığı, tüm işlemlerin tarafımızca yapıldığı da bir gerçektir.”