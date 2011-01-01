KPSS bilgilerini görevliler 'sızdırmış'

T24 - KPSS’de soruların çalınması ve kopya çekildiği iddiaları üzerine el konulan kurum bilgisayarlarında yapılan incelemelerde, ÖSYM görevlilerinin sınav bilgilerini başkalarıyla paylaştıkları tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, KPSS’de soruların çalınması ve kopya çekilmesi iddiasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, ÖSYM’nin el konulan bilgisayarlarında yapılan teknik inceleme sonrasında hazırlanan bir rapor hazırlandı. Savcı Şadan Sakınan’ın talimatıyla oluşturulan ve bilişim uzmanlarından oluşturulan 11 kişilik uzman ekibin mahkeme kararıyla el konulan 134 bilgisayar imajı için hazırladığı rapor 5 bin sayfadan oluşuyor.

Geçen hafta savcılığa ulaştırılan raporda, “ÖSYM görevlilerinin daha çok sorumlu oldukları sınavlarla ilgili bilgileri başkalarıyla paylaştıkları” bilgisine yer veriliyor.



35 bin GB dijital veri

Bilgisayarlara ait yaklaşık 35 bin GB tutan dijital veriler üzerinde yapılan çalışmalarda “sınav sonuçları açıklanmadan önce, alınan adaylara ait TC kimlik numaralarıyla yapılan sorgulamanın ardından sonuçların ÖSYM dışındaki kişilerle paylaşıldığı” ortaya çıkarıldı. Raporda, sınavlar öncesinde adaylara ait kimlik bilgilerinin ÖSYM’deki üst düzey görevlilere iletildiği kaydedilirken, ÖSYM’nin işleyişindeki bazı ihaleler ile ilgili usulsüzlükler yapıldığı belirlendi.



Üye seçiminde iltimas

Raporda, “sınavlar öncesi, soru hazırlayan komisyonların, sorumlu oldukları soruların dışında diğer sorulara da ulaştıkları” ve ÖSYM çalışanlarının, özellikle TUS, HSYK ve kaymakamlık sınavını hazırlayacak komisyon üyelerinin seçimlerinde iltimas ile hareket ettikleri belirtildi. Raporda, bazı listelerde sınavı kazanamadığı görülen kişilerin, ikinci listede sınavı kazanan kişiler olarak yazıldığı” ve ÖSYM’de yetkisiz kişilerin ana serverlara erişiminin sağlandığı saptaması da yer aldı. Bilişim uzmanları, sınavları kazanan bazı adaylara ait kimlik bilgilerinin de başka kişilerle paylaşıldığını tespit ederek bu durumu raporu yansıttı. Raporda, 25 ÖSYM görevlisinin bilgisayarlarında “sorun” tespit edildiği öğrenildi.



Varlıklara inceleme

İptal edilen sınavda 100 tam puan alan ancak yenilenen sınava giren ve tam puan alamayan yada hiç sınava girmeyen adayları sorgulayan Sakınan, bir süre önce de emniyete yeni bir talimat daha verdi. Ankara’daki şüpheli adayların bizzat emniyete çağrılarak ifadesinin alınmasını isteyen Sakınan, son olarak skandal öncesinde ve sırasında kurumda görev yapan, aralarında üst yöneticilerin de yeraldığı 180 personelin mal varlıkları üzerinde çalışma başlatılması talimatını verdi.



Kopya çetesi 7 ilde örgütlü

ÖSYM’nin yaptığı ÜDS, YGS, KPDS, ALES, LYS ve KPSS sınavlarında kopya çektiren, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 30 kişilik suç örgütü hakkında açılan davanın iddianamesi Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede örgütün, ÖSYM’nin yaptığı ÜDS, YGS, KPDS, ALES, LYS ve KPSS sınavlarında Ankara, Elazığ, Van, Alanya, Malatya, Sivas ve Sakarya illerinde örgütlendiği kaydedildi. İddianamede, örgüt üyelerinin sınava giren kişilere verdiği küpe ve kolye görünümlü cep telefonlarının sınavdan önce ayarlandığı, telefonun iki kez çalmasından sonra otomatik olarak açıldığı, top şeklindeki bluetooth kulaklıkların ise dışarıdan görülemeyecek kadar küçük olduğu kaydedildi.

Zanlı V.S.’nin Sakarya’daki evini sınav sorularını çözen veya teknik cihazlarla adaylara dağıtımını yapan örgüt üyelerine tahsis ettiği kaydedildi. İddianamede, örgütün, sınava girip soruları çözen ve cevapları ileten üniversite öğrencilerinin, sınav harçlarını ödediği, barınma giderlerini karşıladığı ve teknik cihazları temin ettiği de belirtildi. Örgütün kopya işinden ne kadar gelir elde ettiği net olarak iddianameye yazılmazken, kopya işlemi karşılığında 500, 750 ve 1000 TL gibi ücretlerin alındığı ifade edildi.





