KPSS adayları didik didik arandı!

T24

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilecek sınav, 81 il merkezinde ve Lefkoşa'da saat 9.30'da başladı. Sınava 474 bin 184 aday katılıyor.Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adaylar,sınavın başlama saatinden önce sınava girecekleri binanın kapısında hazır bulundu. Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanı/pasaportları kontrol edilerek alındı. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okudu ve ilgili oturumda cevaplanacak test için kullanılacak sınav evrakı ile içinde kalem, silgi bulunan kutular dağıtıldı.Adaylara sabah oturumunda Genel Yetenek, Genel Kültür ve Yabancı Dil testlerinden sorular yöneltilecek. Yabancı Dil testi isteğe bağlı olarak yanıtlanacak. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin cevaplandırılması için 120 dakika, Yabancı Dil testinin cevaplandırılması için ise 60 dakika süre verilecek. Sınav başladıktan sonra adayların her oturuma ait sınav süresinin ilk dörtte üçü tamamlanmadan ve son 15 dakika içinde sınav salonunu terk etmeleri yasak. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dahil) sınav salonundan çıkmalarına izin verilmeyecek.Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin süresi bittikten sonra soru kitapçıkları ve cevap kağıtları toplanacak ve koruma altına alınarak paketlenecek. Paketler hiçbir biçimde açılmayacak. Yabancı Dil testi uygulanan salonlarda bu teste geçilirken ara verilmeyecek, bu testin soru kitapçığı/cevap kağıdı poşeti dağıtılacak, cevap kağıdı ile ilgili işlemler bittikten sonra sınavın bu bölümü başlatılacak.