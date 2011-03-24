'KPPS skandalı' son 10 yıla yayıldı

T24- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, son 10 yılda üniversite sınavı kazanan yaklaşık 5 milyon öğrencinin adres ve sicil örnekleri ile sonuç kayıtlarını YÖK'ten istedi. YÖK Genel Sekreteri "Bilgiler KPSS skandalıyla ilgili" dedi.

Ercan Sarıkaya'nın Akşam gazetesinde yayımlanan (24 Mart 2011) haberi şöyle:

KPSS'de yaşanan kopya skandalında soruşturma büyüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, son 10 yılda sınavı kazanan yaklaşık 5 milyon öğrencinin adres ve sicil örnekleri ile sonuç kayıtlarını YÖK'ten istedi. YÖK Genel Sekreteri'nden 'Bilgiler skandalla ilgili. Ne olduğunu bilmiyoruz, biz aracıyız' açıklaması geldi.

KPSS'de 350 kişinin soruların tamamını doğru yanıtlayıp tam puan almasıyla başlayan kopya skandalında soruşturmanın alanı genişledi. Sekiz ay önce ortaya çıkan kopya skandalının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve sınav iptal edilmişti. Süreç, ÖSYM'de depreme yol açtı. Başkan Prof. Dr. Ünal Yarımağan görevinden ayrıldı, çok sayıda kişi görevinden alındı.

Soruşturma kapsamında en önemli gelişme geçtiğimiz günlerde yaşandı. Soruşturmanın çapını genişleten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı binlerce öğrencinin bilgilerini incelemeye aldı.

Tüm kayıtlar istendi

YÖK'e bir yazı gönderen savcılık, Türkiye'deki tüm üniversiteler, Meslek ^'Yüksek Okulları ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri'nin 10 yıllık kayıt bilgilerini istedi. Savcılık yazısında 2000 yılından itibaren üniversite giriş sınavını kazanıp okullara kayıt yaptıran ya da yaptırmayan veya kaydını sildiren tüm öğrencilerin, sicil kayıtlarından adres bilgilerine, kaç puanla okula girdiğine kadar tüm kayıtların kendilerine gönderilmesini istedi.

YÖK yollayacak

YÖK de Türkiye'deki tüm üniversitelere yazı yazarak öğrenci kayıt ve mezuniyet bilgilerinin kendilerine gönderilmesini istedi. Üniversitelerin bilgileri göndermesinin ardından bilgilerin savcılığa gönderileceği öğrenildi.

Yazı gönderip istedik

Kopya skandalını yürüten Ankara Cumhuriyet Savcılığının bilgileri istediğini doğrulayan YÖK Genel Sekreteri Turgut Kılıç ' Bilgiler kopya skandalı soruşturması ile ilgili savcılık tarafından istendi. Bize yazı yazdılar bizde üniversitelerden istedik. Ne olduğunu bizde bilmiyoruz biz sadece aracıyız ' dedi.

Soruşturma üç koldan yürüyor

Soruşturmada gelinen noktayla ilgili meclise bilgi veren kurumlardan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise ÖSYM ve Meteksan matbaasında ele geçirilen bilgisayar imajları ve verilerin bilirkişi incelemelerinin devam ettiğini, soruşturmanın ise sürdüğünü söyledi. ÖSYM Başkan Vekili Prof. Dr. Ali Demir de soruşturma ve incelemenin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu'nca yapılmaya devam ettiğini belirtti. Konu Meclis'te de soru önergesine konu olmuştu.