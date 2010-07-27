-KOZMONOTLAR UZAY YÜRÜYÜŞÜNE BAŞLADI MOSKOVA (A.A) - 27.07.2010 - Rus kozmonotlar Fyodor Yurçihin ile Mihail Kornienko, tamir amacıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) ayrılarak uzay yürüşüyüne başladı. Rusya'nın başkenti Moskova'nın hemen dışındaki Rus Görev Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, Yurçihin ve Kornienko'nun bugün sabah saatlerinde uzay yürüyüşüne çıktıkları bildirildi. Açıklamada, iki kozomonotun UUİ'ye kenetlenen Otomatik Transfer Araçları adı verilen Avrupa Uzay Ajansı'ndan gönderilen erzak gemilerini gözlemlemek amacıyla kullanılan bir video kamerayı değiştirecekleri belirtildi. Ayrıca UUİ ile Rus yapımı Rassvet modülünü birbirine bağlayan kabloları yerleştirecek olan kozmonotların, çalışmalarını tamamlamak için 6 saat kadar uzayda kalmaları bekleniyor.