-KOZMONOTLAR UZAY YÜRÜYÜŞLERİNİ TAMAMLADI MOSKOVA (A.A) - 27.07.2010 - Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) 2 Rus kozmonot, yörüngedeki laboratuvarın en yeni modülünün kablo bağlantısını düzeltmek ve bir video kamera yerleştirmek için çıktıkları uzay yürüyüşünü tamamladı. Moskova'nın dışındaki Rus Görev Kontrol Merkezi tarafından yönetilen, kozmonotlar Fyodor Yurçihin ile Mihail Kornienko'nun yaklaşık 7 saatlik uzay yürüyüşünde önemli bir sıkıntı çıkmadı. Kozmonotlar, Avrupa Uzay Ajansı'nın gönderdiği kargo gemileri olan Otomatik Transfer Araçları'nın istasyona kenetlenmesini izlemede kullanılmak üzere bir kamera yerleştirdi. Uzay yürüyüşünde ayrıca, mini laboratuvar ve depo olarak kullanılmak üzere mayıs ayında gönderilen Rus yapımı Rassvet modülü ile UUİ'yi birbirine bağlayan kabloları düzeltti.