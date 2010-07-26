Kozmik sırlar çalındı

T24 - Kozmik plan ve belgeleri barındıran 2 dizüstü bilgisayarın 4 ay önce 1. Ordu Komutanlığı’ndan çalındığı ortaya çıktı.



Balyoz Davası ile ilgili 102 sanık hakkında tutuklama kararı çıkmışken 1. Ordu Komutanlığı’nda yeni bir skandal ortaya çıktı.



Balyoz Harekat Planı'nın medyada yayımlanmaya başlamasının hemen ardından 1. Ordu Komutanlığı Karargahı'ndaki iki dizüstü bilgisayarın çalındığı ve hala bulunamadığı belirtildi.



Sabah gazetesinin haberine göre; dört ay önce yaşanan olayla ilgili tutanak hazırlandığı, bazı personelin de bilgisine başvurulduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın derinleştirilmemesi üzerine bazı subayların gelişmelerden Genelkurmay Karargahı'nı bilgilendirdiği öğrenildi.



Orgeneral Hasan Iğsız komutasındaki 1. Ordu Komutanlığı'ndan iki adet HP COMPAQ Armada 500 dizüstü bilgisayar 1 Nisan 2010'da çalındı. Bilgisayarların çalındığı 2 Nisan 2010'da tutanak altına alındı. Yine aynı günlerde ilgili personelin ifadesine başvuruldu.



Sınırlı sayıda yetkili personel tarafından kullanılan bilgisayarlarda, 1. Ordu Komutanlığı'na bağlı karargah ve kıta birliklerine ilişkin çok önemli tatbikat, kritik bölge haritaları, plan semineri ve olay kodların yer aldığı belirtildi.





Kritik noktalar risk altında



Birinci Ordu Karargâhı Komuta Kontrol Merkezi verilerinin de yer aldığı bilgisayarlar, karargah dinleme yükleme sistemleri ile telsizler arasındaki irtibatın kurulmasını da sağladığı belirtildi. Kripto, dinleme ve izleme yazılımı içeren program nedeniyle Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, bakanlar, kuvvet komutanları ve diğer kritik noktalarda görev yapan isimlerin konuşmaları risk altında bulunuyor.



Bilgisayarların çalındığının ortaya çıkmasından sonra olayla ilgili inceleme başlatıldı, ilgili personelinin ifadesi alındı. Ancak olayla ilgili soruşturmanın derinleştirilmediği belirlendi. Bu gelişme üzerine bazı subayların konunun ciddiyeti nedeniyle Genelkurmay Başkanlığı'nı bilgilendirdiği öğrenildi.





