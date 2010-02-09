Kozmik rapor soruşturma savcılığında

T24 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikast iddiası ile başlatılan soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.



Hükümete karşı darbe iddiaları nedeniyle genişletilen soruşturma kapsamında kozmik odalarda yapılan aramaya ilişkin rapor soruşturma savcılığına sunuldu. Savcılık rapor doğrultusunda dava açılıp açılmayacağına karar verecek.



Bülent Arınç'a suikast iddiası ile gözaltına alınan bir binbaşı ile albayın görev yaptığı Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda hakim Kadir Kayan tarafından 26 gün boyunca arama yapılmıştı. Devlet sırrı niteliğindeki kozmik odada yapılan aramalarda tutanağa geçirilen bulgular hakim Kadir Kayan tarafından rapor haline getirildi. Raporda kozmik odalardaki belgelerle ilgili detaylara yer verilmezken sadece darbe iddiaları ile ilgili "delil bulunmuştur" ya da "bulunamamıştır" tespiti yer alıyor. Bu rapor özel yetkili savcı Mustafa Bilgili'nin yürüttüğü soruşturmayı yakından etkileyecek. Hakim Kadir Kayan'ın sunduğu raporda "kozmik odada hükümete karşı darbe ididaları ile ilgili emir, talimat ve bulgu bulunmuştur" tespitinin yapılması durumunda gözaltına alınıp serbest bırakılan askerler hakkında dava açılması gündeme gelebilecek.Savcı Bilgili'ye sunulan raporda "Hükümete darbe iddialarını destekleyecek delil bulunamamıştır" tespitinin yapılması durumunda da askerlere takipsizlik verilmesi ihtimali ağırlık kazanacak.Hakim Kadir Kayan'ın raporundaki olumlu ya da olumsuz görüşü destekleyen delillerle ilgili ne soruşturma savcılığına ne de şüphelilere herhangi bir bilgi verilmeyecek. Ancak dava açılması durumunda kozmik odadaki aramaya ilişkin kimi belgeler mahkeme heyeti tarafından incelenebilecek.





